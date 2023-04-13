МНЕНИЕ | Электронные повестки делают россиян военным имуществом

Однако россияне теперь этой отмазки лишены. В формате спецоперации, нарушив (как отмечали пытавшиеся затормозить его принятие депутаты-коммунисты) регламент Госдумы, был одобрен закон, явно написанный в Кремле и Минобороны, а не пятью депутатами от разных думских фракций, через которых его вносили.

На этой войне России постоянно не хватает живой силы. И власти страны, очевидно, проанализировав осеннюю мобилизацию и ход призыва на срочную военную службу, приняли радикальное решение - устранить даже минимальную возможность уклониться от мобилизации или призыва на законных основаниях, простейшим из которых был отказ принимать под роспись бумажную повестку.

В периоды, когда российские власти не встречают никакого серьезного общественного сопротивления и им не грозит пугачевщина, они всегда движутся в направлении закрепощения населения и превращения всех российских мужиков в потенциальных рекрутов. С учетом того, что в Древнем Риме в гладиаторы можно было попасть за долги, а в РФ военную службу называют отдачей священного долга родине, в нынешней ситуации россия н мужского пола можно назвать персональными гладиаторами Владимира Путина. Потому что ни для кого не секрет, что война с Украиной идет, по сути, для его личного увеселения. Никаких рациональных практических причин для нее просто не было.

С этого момента гражданин будет считаться призванным на военную службу и потеряет право покидать страну. Неявка в военкомат без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня, обозначенного в повестке, влечет различные негативные последствия. Например, призывнику запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать ИП, недвижимость и автомобили.

В режиме спецоперации за несколько часов Госдума приняла поправки, радикально изменяющие закон „О воинской обязанности и воинской службе“ . Теперь основным видом повестки для явки в военкомат, вероятно, станет электронная, которая будут иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, а также оповещения через работодателя. При этом электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на российском портале госуслуг или через неделю после ее размещения в реестре повесток.

Не только срочники

Депутаты на словах уверяют, что речь в принятом законе, который у большинства из них не было даже времени один раз внимательно прочитать, идет только о срочниках - тех, кого призывают на годичную службу. Воевать эти ребята ехать не должны, а мобилизованных на войну против Украины документ якобы не касается. Но об этом нет ни слова в самом 58-страничном пакете поправок, которые я, в отличие от послушных Кремлю парламентариев, внимательно прочитал. Речь там именно о повестках, а уж кому они будут выдаваться и по какому поводу - военкомат решит.

Кстати, также не соответствуют действительности и заверения в том, что призывники на войну не поедут. Во-первых, мы знаем, и это зафиксировано даже самими российскими властями, что в начале полномасштабной военной агрессии на украинскую территорию заехало, а затем и погибло там немало солдат-срочников.

Во-вторых, за несколько дней до одобрения закона об электронных повестках были также приняты поправки в закон о срочной службе, разрешающие отправку призывников на миротворческие операции. Стоит лишь так называемую кремлевскую „СВО“ назвать специальной миротворческой военной операцией, как сразу можно будет пополнить численность войск за счет срочников.

Невыездные лишенцы

Все ждут, что после вступления в силу этого закона новая волна россиян пополнит ряды покинувших страну. Скорее всего, этого не случится, и дело не только в том, что поправки вводят автоматический запрет на выезд из России после получения повестки. Потенциал сопротивления курсу властей в российском обществе даже слабее, чем это можно было ранее предположить, и Кремль это явно понимает.