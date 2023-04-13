13.04.2023, 13:25
ВИДЕО | Разгневанный глухарь напал на патрульную машину(9)
Во многих местах Эстонии можно встретить так называемых сумасшедших глухарей, которые могут вести себя непредсказуемо, в том числе нападать на людей. Если вы увидите эту птицу в общественном месте, например, на туристической тропе, будьте бдительны: ей ничего не стоит напасть на вас!
Кроме того, весной у птиц проходят брачные игры - токования, пик активности которых приходится на середину апреля, спад обычно наступает в середине мая.
Полиция призывает всех соблюдать осторожность.
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