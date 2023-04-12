Лягушки спешат на свадьбу, и им нужна помощь: в Эстонии началась масштабная весенняя миграция земноводных
Началась массовая весенняя миграция лягушек и жаб. Эстонский фонд природы приглашает местных жителей помочь земноводным безопасно перейти дорогу в местах их обитания. Водителей просят быть внимательными особенно в вечернее время как по отношению к мигрирующим земноводным, там и помогающим их волонтерам. По возможности следует избегать участков дорог, используемых лягушками и жабами для массовой миграции. Также Эстонский фонд природы призывает отмечать болотных (или остромордых) лягушек в синем подвенечном наряде, которых можно увидеть в дикой природе прямо сейчас.
Весной в Эстонии земноводные мигрируют с мест зимовки в места размножения, но, к сожалению, некоторые миграционные пути пересекают дороги с интенсивным движением. „На таких отрезках дорог за несколько часов гибнут сотни лягушек, которые уже никогда не оставят потомства. Для одной локальной популяции такая систематическая гибель во время весенней свадебной миграции может означать вымирание“, — пояснила руководитель кампании „Спасение земноводных“ Биргит Пурга.
Жабы гибнут чаще
Лягушки спешат на свадьбу по всей Эстонии. Температура выше нуля по вечерам и местами небольшой дождь подтолкнули миграцию земноводных. „В настоящее время основными путешественниками являются жабы и травяные лягушки. Последние из них прыгают и поэтому быстрее переходят дорогу. Массовой гибели на дорогах больше подвержены жабы, так как они не прыгают, а ходят, - объяснила Пурга. - Добровольцы подсчитывают и определяют лягушек по видам, что является ценной информацией для исследователей земноводных. В то же время, так люди начинают лучше узнавать наших земноводных“, — добавила Биргит. Кроме этого, всем следует быть внимательными в отношении болотных лягушек в необычных синих свадебных нарядах по всей Эстонии. Эстонский фонд природы приглашает вас поделиться фотографиями этих редких голубых лягушек на странице Konnad teel в Facebook и на сайте konnad.elfond.ee.
Толоки по спасению лягушек
В этом году волонтеры организуют толоки по спасению лягушек как минимум в 10 местах с наиболее оживленной миграцией. Эстонский фонд природы Эстонии организовал для волонтеров инфодни и выдал желающим оборудование, чтобы все заинтересованные в спасении земноводных обладали достаточными знаниями и навыками для безопасных для всех действий. К наиболее оживленным местам миграции земноводных относятся участки дорог в Ихасте в Тарту и Астангу в Таллинне, где во время миграции действуют вечерние ограничения движения в сотрудничестве с местным самоуправлением. Желающие принять участие в спасении могут присоединиться к списку спасателей лягушек на сайте konnad.elfond.ee или на странице „Konnad teel“ в Facebook, где постоянно сообщается о возможности помочь. В настоящее время лягушкам не хватает помощников в Ида-Вирумаа.
Помогая лягушке перейти дорогу, очень важно соблюдать принципы безопасности дорожного движения. Для безопасности как земноводных, так и их спасателей, рекомендуется использовать для лягушек барьерную сетку - это предотвращает попадание лягушек на дорогу, а волонтеры могут собирать лягушек в ведро на обочине дороги и, убедившись в безопасности на дороге, перенести их на другую сторону. Прежде чем помогать лягушкам, обязательно следует ознакомиться о правилах спасения на сайте konnad.elfond.eе.
Акция „Спасение земноводных“ проходит с 2012 года. Цель инициативы – обратить внимание на земноводных, которые массово гибнут на дорогах во время миграции, повысить осведомленность людей о земноводных, играющих важную роль в природе, и получить обзор мест миграции лягушек и жаб по всей Эстонии. За прошедшие годы более 176 000 амфибий были спасены от гибели под колесами автомобилей с помощью волонтеров.
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