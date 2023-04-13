ФОТО | Тайны Силламяэ планируют раскрыть уже осенью. В том числе – виртуально

Самым современным и необычным для музея станет виртуальное путешествие в прошлое. Очки виртуальной реальности, которые посетители парка смогут надеть в уличной зоне, расскажут, например, историю ядерной бомбы, которая играет ключевую роль в истории советского Силламяэ. Это будет в целом погружение в историю и в воображаемую утопию будущего тоталитаризма. Майро Ряэск, директор Blueray OÜ, компании-партнера музея по строительству тематического парка, рассказывает, что они также хотят показать, насколько строительство нового советского города и промышленного центра для завода по обогащению урана и прилегающей шахты в Силламяэ в конце 1940-х – начале 1950-х годов было масштабным и быстрым, как никогда ранее в Эстонской ССР. „С одной стороны, используемые методы и ресурсы были, по меркам того времени, совершенно типичными и чисто сталинскими – львиная доля работ выполнялась бесплатным трудом, то есть военнопленными, но с другой стороны, для реализации этого секретного проекта были предприняты беспрецедентные меры как в Эстонской ССР, так и на наднациональном уровне“, – отвечает Майро.

„Например, мы хотим „оживить“ экспонаты комнаты 50-х годов, которая уже сейчас привлекает посетителей, – рассказывает Елена Антушева. - Многие отмечают особую атмосферу этой комнаты. В ней в рамках проекта запланирован ремонт, нам не нужен евроремонт, нам важно сохранить самобытность и аутентичность, мы хотим, чтобы наиболее важные экспонаты смогли рассказать свою историю“.

Исторические исследования и непредвзятое отношение к истории являются важной и неотъемлемой частью музейной деятельности. Судьбы людей, опасное производство, радиоактивные отходы – это то, что находится в фокусе внимания городского музея. Об истории Силламяэ музей рассказывает постоянно. Тематический парк, по мнению авторов проекта, позволит делать это в новой форме – более интерактивной и живой.

По задумке сотрудников музея, посетители тематического парка смогут прогуливаться в своем темпе. Для детей придумали пространство с различными аттракционами того времени, например, малышня сможет прокатиться на педальных машинках. Узнать об истории основания города и завода поможет самостоятельная экскурсия с сопровождением аудиогида, очки виртуальной реальности, QR-коды или экскурсия с гидом. Планируется даже проводить образовательные программы. Для аудиогида подготовят информационное сопровождение на русском, эстонском, английском и финском языках.

Новая выставка, по словам Майро Ряэска, будет многослойной и актуальной. „Мы надеемся, что представленное в парке побудит людей задуматься и увидеть новые связи и закономерности, более разносторонне понять сложное недавнее прошлое и научиться отличать кажущееся от реального“.

Елена Антушева, сотрудник музея, говорит, что уже слышала возражения против строительства парка советской эпохи. „Нам как работникам музея кажется, что историю необходимо сохранять, особенно историю такой сложной эпохи, – делится своим мнением Елена. – Если мы уберем эту историю из города, который сам по себе можно назвать музеем, города, подобного которым больше нет на территории Европы, уберем из музейного пространства, то с каждым следующим поколением мы все меньше и меньше будем иметь представление о ней. Мы забудем не только о декоре на зданиях, но постепенно забудем о судьбах людей, которые эти здания строили. Причем не только о молодых рабочих, привезенных сюда из разных уголков бывшего СССР, но и о заключенных, чей труд использовался при строительстве комбината №7 и жилого поселка, из которого позднее вырос наш город. Мне кажется, что тем более сейчас об этом нельзя забывать“.

Проект строительства тематического парка финансируется Европейским фондом регионального развития. Для получения финансирования проект участвовал сначала в региональном, затем в общереспубликанском конкурсе. Над его конечным обликом, если принять во внимание всех партнеров и сотрудников музея, работает около пятидесяти человек. Сотрудники музея рассчитывают, что все строительные работы, начавшиеся на прошлой неделе, завершатся к началу осени. Но, к сожалению, отмечает Антушева, не все из задуманного авторами проекта удастся реализовать сразу – повышение цен на строительные материалы сыграло свою роль в этом.

О некоторых секретах будущей виртуальной экскурсии рассказал Майро Ряэск.