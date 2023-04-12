МНЕНИЕ | Владимир Путин еще переживет нас с вами

Серьёзные политические перемены в России и впрямь возможны только „после Путина“, но это „после“ наступит, на мой взгляд, очень и очень не скоро – а пока можно оттенять отсутствие успехов оппозиции тем, что уже вот-вот условия для изменений сложатся сами собой, отмечает доктор экономических наук Владислав Иноземцев.