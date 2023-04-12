МНЕНИЕ | Владимир Путин еще переживет нас с вами(4)
Серьёзные политические перемены в России и впрямь возможны только „после Путина“, но это „после“ наступит, на мой взгляд, очень и очень не скоро – а пока можно оттенять отсутствие успехов оппозиции тем, что уже вот-вот условия для изменений сложатся сами собой, отмечает доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Накануне на „Кремлёвском безБашеннике“ И.Минтусов анализировал, как изменился „уровень общественного страха по отношению к власти“, приходя к выводу (в общем-то, не требующему доказательств), что он существенно вырос. Чуть раньше коллеги рассуждали о доносительстве как традиционном хобби россиян, да и вообще тема нарастающего ужаса поднимается в блогосфере всё чаще.
Ответом на это обычно становятся „целебные стримы“ В.Соловья и других „инсайдеров“, которые доходят чуть ли не до утверждений о том, что В.Путин давно тяжело болен и что с его скорым уходом российская политика изменится самым радикальным образом. Некоторые ТГ-каналы посвящают чуть ли не треть своих материалов здоровью президента, рассказывая о нём в каких-то невообразимых подробностях. Посты сцен из „Лебединого озера“ появляются в лентах соцсетей чуть ли не ежедневно.
На этом фоне стоит обратить внимание на только что опубликованный в Newsweek материал, утверждающий со ссылкой на реальных инсайдеров, что „здоровье российского президента существенно лучше, чем у большинства людей его возраста“ (из подобного же допущения исходит значительная часть западных политиков) – и я склонен верить этому утверждению куда больше, чем тянущимся как минимум со времен полёта со стерхами рассуждениям о близкой развязке (хотя бы потому, что десять лет однообразной болтовни указывают на её прогностическую „ценность“).
Несомненно, президент исключительно беспокоится о своём здоровье – что подтверждается и практикой карантинов для встречающихся с ним людей, и нежеланием близких контактов даже в тех случаях, когда они безусловно требуются по протоколу. Однако этот страх и маниакальное стремление к обеспечению собственной безопасности вовсе не говорят о проблемах со здоровьем – напротив, если бы таковые были реальны, терять было бы не так чтобы много, и поведение человека, скорее всего, было бы иным. Там более, что даже при нынешней медицине скрыть прогрессирующую угрожающую жизни болезнь почти невозможно (вспомним пример У.Чавеса).
На мой взгляд, все рассуждения о плохом состоянии здоровья В.Путина – не более чем отдушина, к которой готовы прильнуть слишком многие противники нынешнего режима. Совершенно ясно, что Россия – не Израиль или Грузия, где народ способен „своё суждение иметь“, и даже не Турция, где местный автократ имеет все шансы отправиться на покой в результате ближайших выборов. Серьёзные политические перемены в стране и впрямь возможны только „после Путина“, но это „после“ наступит, на мой взгляд, очень и очень не скоро – а пока можно оттенять отсутствие успехов оппозиции тем, что уже вот-вот условия для изменений сложатся сами собой. Позиция удобная, но, как показывает наша жизнь, не слишком результативная.
Вполне вероятно, что уход В.Путина откроет перспективы перемен – но, на мой взгляд, само по себе это событие, скорее, сделает их менее, чем более вероятными. Дарованные свобода и демократия, как показал опыт перестройки, ценятся недорого – и если общество не способно подняться на их защиту тогда, когда „гаечные реалии“ становятся всё более очевиднее и нестерпимее, наивно предполагать, что оно немедленно преобразится при исчезновении одного конкретного автократа. Кто не верит - пусть посмотрит на ту же Венесуэлу.