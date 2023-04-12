МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: в России выживут те, кто хорошо бегает и прячется

Российская Госдума 11 апреля 2023 года приняла ряд поправок в закон „О воинской обязанности и военной службе“. Эти меры направлены на обеспечение обязательной явки граждан по повестке в военкомат. Для простоты призыва в армию и мобилизации, военные создали электронный „Единый реестр сведений о воинском учете граждан“, куда будут заносить всех мужчин. Потенциальным солдатам теперь пришлют не только бумажные, но и электронные уведомления о призыве на страницу в Госуслугах. За неявку в военкомат по повестке, уклонисту блокируют выезд за границу, запретят пользоваться автомобилем и регистрироваться в налоговой. Скорость и секретность, с которой принимали эти нормы, не оставляет сомнений – скоро страну ждет вторая волна мобилизации и выпускать за рубеж теперь никого не будут, а то скоро станет некому воевать.