Мнение
12.04.2023, 12:30

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: в России выживут те, кто хорошо бегает и прячется

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Сергей Ковальский
журналист
Российские мобилизованные, 27 сентября 2022 года
Российские мобилизованные, 27 сентября 2022 года
ФОТО: Алексей Павлишак | Reuters / Forum

Cкоро страну ждет вторая волна мобилизации и выпускать за рубеж теперь никого не будут, а то станет некому воевать, отмечает Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

Российская Госдума 11 апреля 2023 года приняла ряд поправок в закон „О воинской обязанности и военной службе“. Эти меры направлены на обеспечение обязательной явки граждан по повестке в военкомат. Для простоты призыва в армию и мобилизации, военные создали электронный „Единый реестр сведений о воинском учете граждан“, куда будут заносить всех мужчин. Потенциальным солдатам теперь пришлют не только бумажные, но и электронные уведомления о призыве на страницу в Госуслугах. За неявку в военкомат по повестке, уклонисту блокируют выезд за границу, запретят пользоваться автомобилем и регистрироваться в налоговой. Скорость и секретность, с которой принимали эти нормы, не оставляет сомнений – скоро страну ждет вторая волна мобилизации и выпускать за рубеж теперь никого не будут, а то скоро станет некому воевать.

Поправка в закон о воинской обязанности первоначально была принята еще в январе 2022 года и содержала в себе только норму о направлении военнообязанным повесток по почте заказным письмом с уведомлением. До сегодняшнего дня повестка считалась действующей, если ее передали военнообязанному в руки под роспись.

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