„Чернильница“ возвращается! 29 апреля в Таллинне вновь пройдет знаменитый благотворительный концерт
Серия культурно-благотворительных мероприятий „Чернильница“ возвращается после долгого перерыва! Уже 29 апреля в роскошном „Стеклянном зале“ Певческого поля вас ждёт яркий музыкально-поэтический коктейль и приятная возможность сделать большое доброе дело.
„Чернильница“ - это цикл мероприятий, объединяющих культуру и благотворительность, призванный создать для творческих людей, а также публики, предпочитающей интеллектуальный отдых, пространство, в котором можно отдохнуть душой и послушать стихи, лирику и авторские песни от местных незаурядных авторов.
Очередная - уже девятая по счету и первая после начала пандемии коронавируса - „Чернильница“ пройдёт 29 апреля в 19:00 в „Стеклянном зале“ Певческого поля (вход со стороны моря). Концерт, по традиции, благотворительный. Каждый, кто купит билет, сделает свой вклад в совместное пожертвование на организацию летнего лагеря со специальной программой для детей одного из замещающих домов Эстонии. Целевую передачу денег гарантирует MTÜ Südamete soojus. (sydametesoojus.ee)
„Чернильница“ началась когда-то как небольшие посиделки в маленьком кафе. Мне хотелось организовать яркий праздник, который объединит талантливых поэтов и музыкантов, и создать какое-то новое творческое движение. С руководителем благотворительной организации „Тепло Сердец“ Анной Рехема мы придумали сделать это мероприятие благотворительным и каждый раз мы собираем деньги с билетов и передаём в помощь организациям или частным лицам, нуждающимся в помощи“, - рассказал один из организаторов „Чернильницы“ Максим Галанин.
„С тех пор „Чернильница“ переросла в большое мероприятие, которое проводилось на различных ярких площадках, и у нас выступило много интересных авторов — актёры Русского Театра Эстонии, радиоведущая Юлия Календа, солист группы „Авеню“ Владимир Чердаков, Руслан PX, художник Эдуард Зенчик, группа „Идеальные Люди“, Дмитрий Христов и Геннадий Богданов, Иван Демьян из группы 7Б, эстоноязычные музыканты Rändaja и Jääär, а в этот раз специальный гость – актёр Александр Ивашкевич“.
Кто выступит в рамках IX „Чернильницы“?
Александр Ивашкевич, актёр Русского театра Эстонии, степ-танцор, музыкант и фотограф.
Лийза Теэтсманн, солистка группы Rubundi, выступающая в стиле блюз, джаз и фолк, которую сравнивают с Норой Джонс.
Сооснователи обучающего и продюсерского центра XGeS Music Элина Геродес, автор-исполнитель, поэт, художник, вокальный тренер и Дмитрий Христов, гитарист-виртуоз, мультиинструменталист, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер.
Максим Галанин, музыкант, автор проектов „Рок-Альбом“, „Мужчины с гитарами“ и „Чернильница“.
Ксения Шабанова, профессиональный фотограф, исследователь уникальных природных локаций, художник и поэт.
Полный список выступающих и еще больше информации о каждом из них - на странице мероприятия в Facebook: fb.me/e/Vy3gVHAw
Приобрести билеты можно по ссылке. (Стоимость билета - 20 € в предварительной продаже/25 € на месте в день концерта.)
- МЕСТО: Стеклянный зал Певческого поля (вход со стороны моря)
- ДАТА И ВРЕМЯ: 29 апреля 2023, 19:00
Парковка перед зданием Певческого поля бесплатная.