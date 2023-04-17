„Чернильница“ возвращается! 29 апреля в Таллинне вновь пройдет знаменитый благотворительный концерт

„Чернильница“ - это цикл мероприятий, объединяющих культуру и благотворительность, призванный создать для творческих людей, а также публики, предпочитающей интеллектуальный отдых, пространство, в котором можно отдохнуть душой и послушать стихи, лирику и авторские песни от местных незаурядных авторов.

Очередная - уже девятая по счету и первая после начала пандемии коронавируса - „Чернильница“ пройдёт 29 апреля в 19:00 в „Стеклянном зале“ Певческого поля (вход со стороны моря). Концерт, по традиции, благотворительный. Каждый, кто купит билет, сделает свой вклад в совместное пожертвование на организацию летнего лагеря со специальной программой для детей одного из замещающих домов Эстонии. Целевую передачу денег гарантирует MTÜ Südamete soojus. (sydametesoojus.ee)

„Чернильница“ началась когда-то как небольшие посиделки в маленьком кафе. Мне хотелось организовать яркий праздник, который объединит талантливых поэтов и музыкантов, и создать какое-то новое творческое движение. С руководителем благотворительной организации „Тепло Сердец“ Анной Рехема мы придумали сделать это мероприятие благотворительным и каждый раз мы собираем деньги с билетов и передаём в помощь организациям или частным лицам, нуждающимся в помощи“, - рассказал один из организаторов „Чернильницы“ Максим Галанин.

„С тех пор „Чернильница“ переросла в большое мероприятие, которое проводилось на различных ярких площадках, и у нас выступило много интересных авторов — актёры Русского Театра Эстонии, радиоведущая Юлия Календа, солист группы „Авеню“ Владимир Чердаков, Руслан PX, художник Эдуард Зенчик, группа „Идеальные Люди“, Дмитрий Христов и Геннадий Богданов, Иван Демьян из группы 7Б, эстоноязычные музыканты Rändaja и Jääär, а в этот раз специальный гость – актёр Александр Ивашкевич“.