Называла ли пресс-секретарь Белого дома расчёты стран в национальных валютах нарушением прав американцев на стабильный курс доллара?

Самая ранняя публикация , которую „Проверено“ удалось найти, была сделана 30 марта 2023 года в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“. В ней содержится также фото Жан-Пьер, которое позже было использовано в качестве иллюстрации во многих постах с этой цитатой. Это также косвенно свидетельствует, что именно публикация в канале „а вот мой яндекс кошелёк“ и была первой. В других вариантах публикации сопровождает фотоколлаж , на котором Жан-Пьер стоит в окружении героев фильма „Пролетая над гнездом кукушки“, действие которого происходит в психбольнице. Однако эти публикации появились позже, чем в указанном Telegram-канале.

Цитаты, приписываемой Карин Жан-Пьер, нет ни в одном хоть сколько-нибудь авторитетном СМИ — ни российском, ни зарубежном. Нет её и на официальном сайте Белого дома, где публикуются все заявления , а также расшифровки брифингов. В её аккаунтах в Twitter — служебном и личном — также ничего не говорится о переходе Бразилии и Китая на национальные валюты.

В описании канала указано, что он специализируется на пародиях и „сатире на политическую действительность“. Однако не все его читатели, вероятно, видели это описание, поскольку канал уже много раз становился первоисточником недостоверной информации, на полном серьёзе распространяемой интернет-пользователями, а иногда и СМИ. Так, ранее „Проверено“ уже разбирало истории о том, что польский премьер-министр предложил Зеленскому передать западные территории Украины Польше, что украинская писательница хотела обязать сограждан, поддерживающих Россию, носить на одежде красную звезду или что певица Монеточка поставила россиянам ультиматум „Или я, или Путин“. Все они оказались полностью вымышленными.

Насколько нам известно, это первый случай, когда новость из этого Telegram-канала распространилась и за пределами русскоязычного сегмента интернета. Так, псевдоцитата Жан-Пьер очень широко разошлась в Twitter: её можно найти на английском, испанском и арабском языках. Этот „выход на международный уровень“ отметили и сами владельцы канала, также косвенно подтвердив, что именно они и были настоящими авторами этой цитаты.

Таким образом, Карин Жан-Пьер никогда не называла переход стран на взаиморасчёты в национальных валютах нарушением прав американских граждан на стабильный курс доллара и не грозила им за это санкциями. Новость изначально появилась в Telegram-канале, специализирующемся на сатирических новостях, а уже оттуда разошлась как по русскоязычным, так и по иностранным блогам и соцсетям.