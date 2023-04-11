Называла ли пресс-секретарь Белого дома расчёты стран в национальных валютах нарушением прав американцев на стабильный курс доллара?
В интернете распространилась цитата пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та выражает обеспокоенность и грозит санкциями странам, отказавшимся от взаиморасчётов в долларах. Мы решили проверить, говорила ли она что-либо подобное.
Полностью разошедшаяся в Сети цитата звучит так: „Мы глубоко обеспокоены переходом Бразилии и Китая на национальные валюты при проведении взаиморасчётов. Это нарушение прав наших граждан, которые рассчитывают на стабильный курс доллара на мировом рынке. Америка не позволит другим странам диктовать ей свои условия во взаимной торговле. Хотим предупредить, что нарушение прав простых американцев не останется для этих стран без последствий“. Это высказывание, приписываемое пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, или отдельные фразы из него перепостили многие блогеры на различных платформах (например, LiveJournal и „Дзене»). Разместили её даже некоторые не самые авторитетные новостные ресурсы. Она опубликована во многих популярных Telegram-каналах: „Саня во Флориде» (292 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Осташко! Важное» (110 000), „Александр Семченко» (94 000), „Теория большого шока» (21 000) и др. Посты с этой цитатой набирают сотни лайков и репостов в соцсетях («ВКонтакте», Twitter, Facebook).
Цитаты, приписываемой Карин Жан-Пьер, нет ни в одном хоть сколько-нибудь авторитетном СМИ — ни российском, ни зарубежном. Нет её и на официальном сайте Белого дома, где публикуются все заявления, а также расшифровки брифингов. В её аккаунтах в Twitter — служебном и личном — также ничего не говорится о переходе Бразилии и Китая на национальные валюты.
Самая ранняя публикация, которую „Проверено“ удалось найти, была сделана 30 марта 2023 года в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“. В ней содержится также фото Жан-Пьер, которое позже было использовано в качестве иллюстрации во многих постах с этой цитатой. Это также косвенно свидетельствует, что именно публикация в канале „а вот мой яндекс кошелёк“ и была первой. В других вариантах публикации сопровождает фотоколлаж, на котором Жан-Пьер стоит в окружении героев фильма „Пролетая над гнездом кукушки“, действие которого происходит в психбольнице. Однако эти публикации появились позже, чем в указанном Telegram-канале.
В описании канала указано, что он специализируется на пародиях и „сатире на политическую действительность“. Однако не все его читатели, вероятно, видели это описание, поскольку канал уже много раз становился первоисточником недостоверной информации, на полном серьёзе распространяемой интернет-пользователями, а иногда и СМИ. Так, ранее „Проверено“ уже разбирало истории о том, что польский премьер-министр предложил Зеленскому передать западные территории Украины Польше, что украинская писательница хотела обязать сограждан, поддерживающих Россию, носить на одежде красную звезду или что певица Монеточка поставила россиянам ультиматум „Или я, или Путин“. Все они оказались полностью вымышленными.
Насколько нам известно, это первый случай, когда новость из этого Telegram-канала распространилась и за пределами русскоязычного сегмента интернета. Так, псевдоцитата Жан-Пьер очень широко разошлась в Twitter: её можно найти на английском, испанском и арабском языках. Этот „выход на международный уровень“ отметили и сами владельцы канала, также косвенно подтвердив, что именно они и были настоящими авторами этой цитаты.
Таким образом, Карин Жан-Пьер никогда не называла переход стран на взаиморасчёты в национальных валютах нарушением прав американских граждан на стабильный курс доллара и не грозила им за это санкциями. Новость изначально появилась в Telegram-канале, специализирующемся на сатирических новостях, а уже оттуда разошлась как по русскоязычным, так и по иностранным блогам и соцсетям.
Итог: Сатирические новости