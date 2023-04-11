ФОТО И ВИДЕО | Страшный в своей ярости глухарь заблокировал вход в замок Таагепера

Распушив хвост, разгневанный глухарь атаковал как людей, так и подъезжавшие автомобили. Еще и в полдень глухарь не ушел от замка, а лишь важно расхаживал как хозяин по парку, рассказала директор замкового спа Wagenküll Марис Рейманн.

Смотрите два видео с места событий:

Сейчас у глухарей проходит токование, и озабоченные самцы время от времени по ошибке выбираются из леса.

„Мы здесь в замке всего повидали, но рассерженного глухаря, охраняющего замок, еще не встречали“, - говорит Рейманн.

„В замковом парке, расположенном в прекрасном по природной красоте месте, можно наблюдать умилительные картины: пробегают косули, прыгают зайцы, аисты вьют на трубах гнезда, заставляя восхищаться посетителей. Но такого зрелища, как гневный глухарь, в этих краях раньше не видели“, - добавила она.

Галерея с места событий: