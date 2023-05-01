В своем глазу бревна не замечают: пресса предостерегает от веры в эзотерику и вместе с тем неплохо зарабатывает на гороскопах

Почти сразу после восстановления независимости Эстонии Кристер Киви — предприимчивый абитуриент с твердой верой в капитализм — предложил редакции Eesti Ekspress начать публикацию гороскопов, написанных им самим. „Мои тексты сразу же пришлись всем по душе“, — вспоминает Киви.

Гороскопы Киви, появлявшиеся на последних страницах „Экспресса“ среди карикатур и кроссвордов, стали стартовой площадкой для астрологического бума в Эстонии. Вскоре гороскопы появились в большинстве эстонских газет, а некоторое время астрологический прогноз даже озвучивали в „Актуальной камере“.

За последние три десятилетия популярность астрологии в Эстонии то взлетала вверх, то падала вниз, но никогда не исчезала. В значительной степени астрология оставалась в центре внимания благодаря своим противоречивым отношениям с СМИ, поскольку последние стремятся публиковать только факты, подтвержденные наукой данные и соблюдать во всем баланс.

И хотя со временем газеты переехали в интернет, а медиабизнес неоднократно переосмысливал свою модель финансирования, прежнее пламя любви между прессой и астрологией пылает и по сей день.