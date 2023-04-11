„В эту сказку я не верю“ - экс-директор нарвской гимназии о надежде, что в Ида-Вирумаа поедут новые учителя

Ваш уход связан с тем, что две школы в Нарве хотят объединить, а вы с этим не согласны?

Мы в прошлом году боролись и искали аргументы за и против переезда в здание шестой школы. Изначально мэр сказала, что в конце марта будет решение городского собрания о наших двух школах. Но его не приняли, этого вопроса не было в повестке горсобрания. Сейчас нам сказали, что решение скорее всего будет в июне по нашим школам. Меня постоянно родители, педагоги спрашивают, что будет с нашей школой? Я обычно обнадеживал, говорил, что все будет хорошо, нас оставят. Но уже не уверен в этом. Гимназисты уйдут, у нас будет минус 250-300 учеников. Поэтому нас хотят в любом случае перевести в другое помещение. Было бы решение, что нас оставят, я бы никуда не дернулся.

С какими чувствами уходили из школы на новую работу?

Конечно, мне очень жаль уходить, терять школу. За три с половиной года, что я там работал, много сделано. Но, к сожалению, иногда приходится такие болезненные решения принимать для себя. Я понимаю, что если даже оставлять наше здание школы и не переходить в другое, технически его надо приводить в порядок, а значит, вкладывать средства. „Коробке“ школы уже почти 40 лет. Мы не одни такие. В Нарве много школ, детских садов, которые не соответствуют современным техническим параметрам. И в них нужно вкладывать деньги. У города нет приоритета помогать нашей школе. Надо построить, во-первых, первую школу. И сейчас пообещали, что будут строить новое здание для Пяхклимяэской гимназии недалеко от нашей школы. Государство дает 15 миллионов, но и город должен вложить свои средства в строительство. Два здания, которые рядом стоят, наверное, не нужны городу. Поэтому, скорее всего, решение горсобрания будет в пользу переезда гимназии в здание шестой школы.

Как учителя отреагировали на ваше решение уйти из гимназии в это непростое время?