Борис Горский: Вы можете просто гулять по лесу, а где-то будут расти деревья, посаженные благодаря вам

„Мне кажется, совершенно естественное желание любого человека – помогать природе, – рассуждает в видео радиоведущий Борис Горский. – Это сделать теперь очень просто. Точнее, ничего делать не надо, достаточно просто присоединиться к Общинной программе Alexela: вы заправляете автомобиль, покупаете товары в магазине шаговой доступности – и участвуете в посадке деревьев, Эстония становится зеленее“.