Юлия Смоли: Я собираюсь высаживать деревья в Харьюмаа, а вы?

Об этом в видео говорит фитнес-эксперт и инфлюенсер Юлия Смоли: „В современном мире у нас очень много дел и многие не успевают улучшать среду вокруг нас. В следующем месяце я решила более активно помогать природе с помощью Alexela. Я свои деревья буду высаживать в Харьюмаа, потому что я здесь живу. И вы тоже присоединяйтесь к Общинной программе Alexelа и тем самым помогайте природе!“