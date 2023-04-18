18.04.2023, 10:06
Юлия Смоли: Я собираюсь высаживать деревья в Харьюмаа, а вы?
Очень простая возможность для всех, кто хочет уменьшить свой экологический след и вернуть что-то природе Эстонии – принять участие в весенней кампании Общинной программы Alexela.
Об этом в видео говорит фитнес-эксперт и инфлюенсер Юлия Смоли: „В современном мире у нас очень много дел и многие не успевают улучшать среду вокруг нас. В следующем месяце я решила более активно помогать природе с помощью Alexela. Я свои деревья буду высаживать в Харьюмаа, потому что я здесь живу. И вы тоже присоединяйтесь к Общинной программе Alexelа и тем самым помогайте природе!“
Подробности в видео и на alexela.ee/ru