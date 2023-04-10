Утечка сверхсекретных документов США по войне в Украине: кто мог это сделать и для чего?

Минувшая зима подвергла противовоздушную оборону Украины серьезным испытаниям, и в документах также представлен отрезвляющий анализ уменьшающегося потенциала доступных Киеву средств ПВО: Украина пытается распределить свои ограниченные ресурсы так, чтобы удавалось защитить и гражданское населения, и критическую инфраструктуру, и войска на линии фронта.

Одна из карт включает график замерзания украинского чернозема, оценивающий состояние почвы на востоке страны по мере наступления весны.

Однако в документе отмечается, что степень боеготовности будет зависеть от сроков поставки военной техники и снаряжения.

В документах содержатся данные о том, когда эти бригады будут готовы, и перечисляются все танки, бронемашины и артиллерийские орудия, предоставляемые Украине западными союзниками.

Би-би-си ознакомилась с двумя десятками документов. Они включают подробные отчеты о подготовке и оснащении, предоставляемым Украине, формирующей около дюжины новых бригад для контрнаступления, которое может начаться в ближайшие недели.

Информация, по крайней мере в одном из них, по-видимому, была грубо и небрежно изменена в более поздней версии, но в сливе из примерно сотни документов это представляется сравнительно маловажной деталью.

Начнем с того, что это самая большая утечка секретной американской информации о войне в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России 14 месяцев назад. Некоторым документам уже шесть недель, но последствия их публикации огромны.

Можно ли считать эти печатные страницы, разложенные и сфотографированные, возможно, на чьем-то обеденном столе, подлинными? И сообщают ли они нам - или Кремлю - что-то, чего мы еще не знали?

Они рассказывают о потерях, понесенных обеими сторонами, о военной уязвимости каждой из них и, что очень важно, о том, каковы будут их силы, когда Украина решит начать свое долгожданное весеннее наступление.

Эти документы (некоторые под грифом „совершенно секретно“) рисуют подробную картину войны в Украине, снабжены графиками и десятками малопонятных военных аббревиатур.

Как расценивать десятки секретных документов американского министерства обороны - карты, графики и фотографии, - которые сейчас циркулируют в интернете?

Утечка документов говорит не только о состоянии вооруженных сил Украины, но и о некоторых других союзниках Вашингтона. Документы содержат подробности внутренних дебатов по поводу Украины и других деликатных тем, ведущихся в разных странах, от Израиля до Южной Кореи.

Некоторые из этих документов носят гриф „совершенно секретно“, другие подлежат распространению только среди ближайших союзников Америки.

Узнали ли мы что-то новое?

Многие элементы здесь уже хорошо известны. Просто их гораздо больше, и все они собраны в одном месте.

Возьмем цифры потерь. Американские оценки, согласно которым Россия потеряла убитыми и ранеными от 189 500 до 223 000 человек, мы уже слышали.

Данные об украинских потерях - от 124 500 до 131 000 - также соответствует приблизительным оценкам, представленным журналистам в последние недели.

В обоих случаях Пентагон отмечает „низкий уровень доверия“ к этим цифрам из-за нехватки информации, по соображениям оперативной безопасности и в связи с преднамеренными попытками, возможно, обеих сторон, исказить данные.

Примечательно, что именно в этом случае документы пытались подделать, чтобы создать впечатление, что Украина несет тяжелейшие потери.

Версия, появившаяся в российских телеграм-каналах, взяла число украинцев, „погибших в бою“ (“16k-17.5k“, то есть 16-17,5 тысяч), и приписала их россиянам. При этом цифры в графе о потерях украинцев переставлены местами так, чтобы получилось „61k - 71.5k“, то есть от 61 до 71,5 тысячи человек.

Разумеется, возникает вопрос: кто и зачем слил эти документы?

„Вот вам несколько утекших документов“

Историю путешествия слитых документов с платформы обмена сообщениями Discord в 4Chan и Telegram подробно рассказал Арик Толер из группы Bellingcat, занимающейся расследованиями по открытым источникам.

По словам Толера, первоисточник утечек пока установить не удалось, но он отмечает их появление на платформе обмена сообщениями, популярной среди геймеров, в начале марта.