Правда ли, что ВСУ сняли постановочное видео о героическом штурме здания украинскими солдатами?

Видео, на котором показан съёмочный процесс постановочных боевых действий, появилось в соцсетях 4 апреля 2023 года. В коротком клипе бойцы в форме ВСУ штурмуют полуразрушенный дом, уворачиваются от взрывов и стреляют по невидимому врагу. Весь процесс снимается на камеру операторами, а в конце видео можно слышать команду режиссёра: „Начали!“ За несколько дней видео разлетелось более чем по 250 Telegram-каналам и набрало около 1,5 млн просмотров (Colonelcassad — 340 000 просмотров на день публикации, „Джамбо» — 106 000, „ЧВК „Вагнер“ в Telegram» — 85 000). Видео также опубликовали несколько российских СМИ («Известия», „Рен-ТВ», „Вести ФМ») и десятки пользователей „ВКонтакте» и Facebook.

По версии „Известий», это постановочное видео стало реакцией ВСУ на „успехи» российской армии в Бахмуте в начале апреля 2023 года. Таким образом Украина якобы пыталась поднять боевой дух своей армии и воодушевить солдат на контрнаступление кадрами „об эффективных действиях украинских хлопчиков“. Пользователи соцсетей предположили, что этот фильм должен был стать отчётом Украины перед Европой: „Як мы эффектно пэрэмагаем русских, дайте ще грошей“.

Это 20-секундное видео — монтаж из трёх коротких TikTok-клипов Артёма Кочаряна. Кочарян — это переехавший в Латвию после 24 февраля 2022 года украинский оператор латвийского новостного портала Rus.LSM.lv. Кочарян решил на новом месте снять короткометражный художественный фильм „Надежда“ об украинской девушке, которая во время войны потеряла близких. Кочарян рассказал, что сюжет основан на истории его знакомой, которая потеряла родителей в первый день бомбёжек, а потом её молодого человека и отца будущего ребёнка убили на фронте. Съёмки фильма проходили в нескольких городах Латвии, в них принимали участие как украинские актёры, так и латвийские полицейские.