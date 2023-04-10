Правда ли, что ВСУ сняли постановочное видео о героическом штурме здания украинскими солдатами?
В Telegram распространились кадры якобы из постановочного видео, в котором бойцы украинского спецназа штурмуют занятое российскими солдатами здание. Это видео якобы должно было поднять боевой дух ВСУ. Мы проверили, что на самом деле происходит на этих кадрах.
Видео, на котором показан съёмочный процесс постановочных боевых действий, появилось в соцсетях 4 апреля 2023 года. В коротком клипе бойцы в форме ВСУ штурмуют полуразрушенный дом, уворачиваются от взрывов и стреляют по невидимому врагу. Весь процесс снимается на камеру операторами, а в конце видео можно слышать команду режиссёра: „Начали!“ За несколько дней видео разлетелось более чем по 250 Telegram-каналам и набрало около 1,5 млн просмотров (Colonelcassad — 340 000 просмотров на день публикации, „Джамбо» — 106 000, „ЧВК „Вагнер“ в Telegram» — 85 000). Видео также опубликовали несколько российских СМИ («Известия», „Рен-ТВ», „Вести ФМ») и десятки пользователей „ВКонтакте» и Facebook.
По версии „Известий», это постановочное видео стало реакцией ВСУ на „успехи» российской армии в Бахмуте в начале апреля 2023 года. Таким образом Украина якобы пыталась поднять боевой дух своей армии и воодушевить солдат на контрнаступление кадрами „об эффективных действиях украинских хлопчиков“. Пользователи соцсетей предположили, что этот фильм должен был стать отчётом Украины перед Европой: „Як мы эффектно пэрэмагаем русских, дайте ще грошей“.
Это 20-секундное видео — монтаж из трёх коротких TikTok-клипов Артёма Кочаряна. Кочарян — это переехавший в Латвию после 24 февраля 2022 года украинский оператор латвийского новостного портала Rus.LSM.lv. Кочарян решил на новом месте снять короткометражный художественный фильм „Надежда“ об украинской девушке, которая во время войны потеряла близких. Кочарян рассказал, что сюжет основан на истории его знакомой, которая потеряла родителей в первый день бомбёжек, а потом её молодого человека и отца будущего ребёнка убили на фронте. Съёмки фильма проходили в нескольких городах Латвии, в них принимали участие как украинские актёры, так и латвийские полицейские.
В своём TikTok-аккаунте Кочарян опубликовал ролики, записанные им на съёмочной площадке в процессе создания фильма. Вирусное Telegram-видео о якобы постановочных действиях спецназа ВСУ было склеено из трёх TikTok-клипов: тут солдаты в украинской форме входят в жилой дом, тут бегут по коридору навстречу съёмочной бригаде, а тут оператор даёт команду „Начали!“. В Telegram-видео использована та же звуковая дорожка, что и в TikTok-клипах, — песня украинского музыканта YarmaK „Моя Країна“.
26 марта 2023 года портал Rus.LSM.lv опубликовал репортаж о съёмках фильма „Надежда“. Там актёры и участники съёмок, которых можно опознать и в Telegram-видео, рассказывают журналистам о фильме и о своём опыте съёмок в картине.
Самое раннее видео „спецназа ВСУ“, которое нам удалось найти, было опубликовано в Telegram-канале U_G_M 4 апреля в 11:40 по московскому времени. Все последующие публикации уже содержали наложенный логотип этого канала. Популярность видео начало набирать после его публикации каналом Colonelcassad. Автор канала Борис Рожин, который называет себя „экспертом Центра военно-политической журналистики“, не раз фигурировал в наших разборах (например, тут и тут).
Таким образом, видео, которое распространили Telegram-пользователи как доказательство постановочных съёмок ВСУ, на самом деле было сделано на съёмочной площадке художественного фильма „Надежда“. И фильм этот рассказывает не об „эффективных действиях украинских хлопчиков“, а о переживаниях украинской девушки, потерявшей на войне своих близких.
Итог: Фейк