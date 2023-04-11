Отдыхать станет еще дороже? Правительство хочет отменить льготы для гостиничной сферы, руководители отелей в шоке(8)
Для Ида-Вирумаа важно, как развивается туристический сектор. Но отели „трясет“ уже несколько лет. Сначала ковид, затем война и отказ от российского и транзитного туриста, дальше энергетический кризис и инфляция, теперь новый вызов – согласно подписанному коалиционному договору – с 2025 года в Эстонии отменят льготную ставку налога с оборота для предприятий гостиничной сферы. Она вырастет сразу на 13%. Сейчас – 9%, а будет 22%. Как на это реагируют руководители отелей Ида-Виру? И насколько, по их прогнозам, станет дороже отдыхать в Эстонии?
„Ожидаешь все, что угодно, готов ко всему и ничему не удивляешься, – так комментирует новость о повышении налога Карина Кюппас, генеральный директор Medical SPA Narva-Jõesuu. – Те новости, которые исходят от нашего правительства, мы должны принимать, переживать, а на следующее утро вставать и начинать действовать по новому плану. Всегда делаешь выбор: сидеть ныть или действовать. Наверное, мы должны быть горды, такие решения правительства – это как признание нашей работы. Оно видит, что ковид нас не сломил, турист из России отпал – и тоже ничего, энергетический кризис – мы справились. Теперь вот налог будут повышать – проверяют наши силы и верят в нас“.
Карина говорит, что невозможно предсказать, насколько вырастут цены. Она надеется, что если зарплаты станут выше, у людей будет больше уверенности в завтрашнем дне, то они смогут и дальше позволять себе отдых и лечение.
„Мы Medical SPA, у нас самый большой в Эстонии опыт санитарно-курортного лечения, – говорит Кюппас. – Мы востребованы сейчас, думаю, так и останется в дальнейшем“. Из-за высокой инфляции Medical SPA Narva-Jõesuu недавно повысил цены, но, по словам генерального директора, их гости даже удивляются, что цены остались вполне реальными. „В стоимость наших услуг входит не только проживание, но и SPA или лечебные программы, – объясняет Карина Кюппас, – это нравятся нашим клиентам. Есть люкс-программы, они, конечно, дорогие. Они будут дорожать и дальше. Но в целом мы не планируем повышать цены“. Карина также надеется, что стоимость электроэнергии не будет дальше расти, а это значит, что отелю будет проще работать.
Управляющий Meresuu SPA & Hotel Игорь Баранов рассказал, что он с тревогой принял новость о повышении налога. По его словам, этот шаг правительства был ожидаемым, но он рассчитывал, что повышение будет постепенным и не настолько значительным, или даже, что его отложат еще на какой-то срок, принимая во внимания все сложности последних лет. „Это испытание может станет очень серьезным для нас, по щелчку пальца поднять цены мы не сможем, чтобы компенсировать эти расходы на налоги“, – говорит Баранов. Он считает, что будут обращения в Парламент от представителей отрасли, что специалисты сделают обзор рынка и анализ, к каким последствиям приведет это решение, после чего правительство, возможно, изменит свои планы.
Еще менее оптимистичен Владимир Изотов, исполнительный директор нарвского конференц-отеля „Ингер“. Он прямо сказал, что в шоке от коалиционного договора. Он также, как и другие, надеется, что правительство пересмотрит свое решение о повышении ставки налога с оборота. „У нас раньше было много транзитных гостей – из Европы, Азии, кто у нас ночевал, завтракал, а потом уезжал на культурные экскурсии в Санкт-Петербург, – рассказывает Изотов. – Мы их потеряли. До этого, в ковид, мы совсем не работали. Слава богу, в городе идут большие стройки, поэтому в отеле сейчас много живет командировочных людей. И сейчас приезжают театралы, спортсмены“. Но как будет дальше – неизвестно.
„Наша главная статья расходов – заработная плата сотрудникам, коалиция намерена повысить минимальную заработную плату, – комментирует Владимир, – этот фактор тоже будет учитываться в ценообразовании и повлияет на повышение стоимости услуг отеля“. Но и Изотов не может сейчас сказать, насколько вырастут цены, впереди еще полтора года.
Изотов рассчитывает, что все же будет возможность достучаться до Парламента, чтобы донести позицию представителей гостиничной сферы. Он говорит, что, конечно, пусть растет налог, но не настолько процентов сразу.
Дмитрий Антонов, член правления Noorus SPA Hotel, уверенно объяснил, что поднятие налога обязательно отразится на экономическом состоянии предприятия. „Будут подняты цены, что приведет к падению спроса и доходности отеля“, – ответил RusDelfi Антонов. Он для наглядности привел несколько цифр. Например, при повышении ставки налога с оборота до 22%, стоимость номера категории Standart в Noorus Spa Hotel возрастет на 12% или на 15 евро. Если сейчас его стоимость составляет 135 евро в низкий сезон, то в случае повышения цены посетителю отеля придется отдать за номер 150 евро. А номер категории Suit, который в низкий сезон стоит 260 евро, будет при вступлении решения правительства в силу стоить 289 евро. Дмитрий Антонов не сомневается, что-то предпринимателям придется платить самим, а что-то – потребителям.
При этом нельзя сказать, что отели в Ида-Вирумаа не развиваются, кризисы заставляют их действовать активнее. Например, medical spa в Нарва-Йыэсуу придумывает все больше новых программ, работает со своей целевой аудиторией не только в Эстонии, но и в Латвии, Финляндии. Руководство отеля в целом настроено оптимистично. „Ингер“ начал ориентироваться на бизнес-аудиторию. Не так давно в отеле провели реновацию и немного изменили концепцию. Теперь „Ингер“ – конференц-отель. „У нас 85 номеров, кафе на 80 человек, сделали пять переговорных комнат, сейчас обновляем номерной фонд, до сезона не успели все, что планировали, хотели осенью обновить, сейчас уже вопрос с этим, будем думать, считать“, – говорит исполнительный директор отеля.
Получается, что многие планы и надежды от новостей нового правительства становятся не такими радостными.