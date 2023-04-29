„Кажется, жить станет еще тяжелее“. Из-за повышения Euribor родители перестали давать детям деньги на карманные расходы

Согласно рекомендациям финансовых специалистов, расходы на жилье должны составлять не более трети чистого дохода. Это означает, что в идеале после выплаты жилищного кредита или оплаты аренды и коммунальных услуг у вас должно оставаться две трети заработанных вами денег.

Однако для многих имеющих кредиты жителей Эстонии из-за растущего еврибора и расходов на коммунальные услуги этот идеал остается недостижимым. Некоторым, чтобы сохранить крышу над головой и тепло в домашнем очаге, приходится отдавать более половины своего дохода.

История Маргит: платеж по кредиту увеличился на 130 евро

Маргит живет в трехкомнатной квартире в Тарту в районе Аннелинн. Сначала выплаты по кредиту выросли на 50 евро, а вскоре они увеличатся еще на 80 евро — итого 130 евро. С мая она будет платить по кредиту 390 евро в месяц.

Она живет и выплачивает ипотеку одна. Ее 10-летний ребенок иногда живет с ней, иногда с отцом. „Не получается давать ему деньги на карманные расходы и покупать некоторые игрушки“.