ПОДКАСТ | Почему вырастут налоги? В итоге мы станем больше зарабатывать?

„Да, для реформистов это было важно. Мы хотим, чтобы у всех была одинаковая процентная ставка. Это мотивирует к росту, это идеологическая модель партии. Сейчас бюджет в дефиците на полтора миллиарда, расходы превышают доходы, от этого нужно избавляться“, - ответил Криштафович.

„Социал-демократы неоднократно поднимали эту тему до выборов, но так как это было основным обещанием Партии реформ, мы ничего не могли с этим поделать. Мы проиграли этот спор“, - признался Одинец.

Почему правительство решило реформировать систему налогообложения, чтобы люди стали зарабатывать больше, при этом подняв налоги? Зачем ликвидировать „налоговый горб“?

„Идея партии реформ в том, чтобы у всех был стимул зарабатывать больше, чтобы росли доходы, - начал реформист Евгений Криштафович. - Из-за налогового горба у работодателей пропадает стимул поднимать зарплаты. Мы свою идею пропорционального налогообложения предложили на выборах, за что получили большую поддержку“.

„Произойдут изменения в налоговой системе, или ликвидация „налогового горба“. Что заберет из госбюджета 400-500 млн евро. Это решение поможет увеличить доходную часть определенной части населения, кто зарабатывает больше 2000 евро. С другой стороны, будет поднят необлагаемым налогом минимум до 700 евро. Также вырастет минимальная заработная плата. Многие трудности у нас из-за решений предыдущих правительств, которые были слишком щедры - мы жили не по силам. Теперь мы должны за это расплачиваться. Я не говорю, что не нужно инвестировать и увеличивать пособия, это нужно делать, но необходимо понимать, за счет чего мы это делаем“. По словам Одинца, одна из основных причин нынешних проблем - реформа пенсионной системы, когда люди могли выйти со второй ступени и получить деньги на руки. Таким образом на рынке появился дополнительный миллиард евро.

„У правительства есть расходы, на которые нужны доходы. Выбор каждого правительства, каким способом пополнять государственную казну. Можно взять кредит, можно поднять налоги, - сказал социал-демократ Эдуард Одинец. - Одна из причин повышения налогов - расходы на оборону. Финансирование в 3% от ВВП поддерживают все партии, это стоит отметить“.

„Нужно понимать, что любые партии столкнулись бы с этой проблемой - денег нет. Вопрос в том, каким образом это было бы сделано. Можно было бы повысить подоходный налог до 25% и не трогать налог с оборота. Или наоборот. Очень много альтернатив. Именно поэтому переговоры затянулись, шли споры и взвешивание всех вариантов.

У партий разные идеологические подходы, поэтому переговоры шли сложно. Во время обсуждений заслушивали различных экономистов и ученых. Неоднократно выслушивали сотрудников Министерства финансов. Рисовали разные таблицы, с возможными доходами и расходами. Это была работа с формулами и таблицами. Социал-демократам нелегко было согласиться с этими решениями, но мы понимали, если будем в оппозиции, то принимать решения будет еще сложнее“, - добавил будущий депутат Рийгикогу Эдуард Одинец.

Возможно ли снижение процентной ставки, если бюджет придет в норму? „Прогнозировать это невозможно, - подчеркнул Криштафович. - Мы не знаем, как и когда закончится война, мы не знаем, какие дополнительные расходы потребуются. Текст коалиционного договора свидетельствует, что еще нет окончательной модели переустройства экономики, есть несколько видений. Например, Кристина Каллас сказала, что не будет роста налогов до тех пор, пока не будут пересмотрены все системы пособий. В коалиционном договоре есть один пункт, на который мало обращают внимание, но он ключевой - всю структуру госбюджета будут делать с нуля. По моему, на социальные расходы в бюджете заложено 9 миллиардов евро. Из которых 4.5 миллиарда - обязательные пособия, типа пенсий. У многих есть вопросы, как и какие пособия стоит выплачивать. В коалиции много разных мнений на этот счет“.

Как признались оба участника подкаста, в коалиционном договоре еще будут изменения, некоторые пункты требуют уточнения. К консенсусу партии придут максимум к сентябрю, когда правительство передаст бюджет следующего года в парламент.

Помимо этого мы обсудили автомобильный налог, рост акцизов, спецпредставителя в Ида-Вирумаа и ход коалиционных переговоров.

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