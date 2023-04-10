10.04.2023, 18:11
ФОТО | Спасатели пришли на помощь угодившему в полынью лосю(1)
ФОТО: KIVIÕLI PÄÄSTEKOMANDO
Спасатели Идаского региона помогли выбраться на берег лосю, который провалился в полынью поблизости от Кивиыли.
В пятницу в 17.56 спасателям вновь пришлось отправляться на канал Айду (волость Люганузе, Ида-Вирумаа), где под лед провалился лось.
Спасатели сделали сквозь лед к лосю проход длиной 50 метров, а затем с помощью специальных ремней помогли животному выбраться на берег.
Спасатели оставили лося на берегу отдыхать, но попросили местных охотников понаблюдать за состоянием животного.
За короткий период времени это уже второй случай, когда лось проваливается на канале Айду в воду и оказывается в ледовом плену. Животные выходят на лед, будучи неспособными оценить его толщину и способность выдержать их вес.