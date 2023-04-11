Эстонский экспресс
11.04.2023, 07:42

Банки объясняют: если с деньгами у вас туго, надежды на то, что удастся выторговать более дешевый жилищный кредит, нет

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Жилищный кредит берется на несколько десятков лет, но это не означает, что условия кредитного договора не могут в течение этого времени пересматриваться и обсуждаться. Когда это лучше делать? - задается вопросом „Эстонский экспресс“.

Знатоки финансовой сферы рекомендуют вести бюджет таким образом, чтобы расходы на домашнее хозяйство составляли менее трети чистого дохода. Из-за еврибора и общего роста стоимости жизни этот идеал для многих недостижим.

Кристи Сааре, инвестор и кумир тысяч молодых женщин в Instagram, время от времени напоминает своим подписчикам, что в банке можно договориться о снижении процентной ставки по жилищному кредиту.

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