МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: коалиция потеряла доверие народа еще до начала работы

Нелиберальное начало либеральной коалиции

Тем, что реформисты перед выборами говорили одно, а на деле оказалось совсем другое, уже никого не удивишь. Главная ложь заключалась в том, что перед выборами Кая Каллас четко сказала, что налоги повышаться не будут. Но после обнародования коалиционного соглашения стало понятно, что еще как будут. Подоходный налог с частных лиц и предприятий будет повышен на 2% в 2025, налог с оборота вырастет до 22% с января 2025. Будет введен налог на автомобиль, а также расширены возможности местных самоуправлений вводить свои налоги. Налоги для гостиниц будут повышены с 9 до 20 процентов. Все это для людей будет означает удорожание абсолютно всего. Новая налоговая политика больнее всего ударит по людям с низкими доходами. А для многодетных семей холодным душем стала новость о том, что щедрые семейные пособия будут пересмотрены и уменьшены. Все это говорит о том, что государству нельзя доверять, так как оно с легкостью изменяет социальные договоренности и отказывается от предвыборных обещаний.