МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: коалиция потеряла доверие народа еще до начала работы(11)
После прочтения коалиционного соглашения реформистов, соцдемов и партии Eesti 200 стало понятно, что правительство решило закрутить гайки по всем направлениям – энергетика, налоговая политика, семейные пособия и избирательные права. На этом фоне обещание легализовать однополые браки выглядит весьма слабым утешением.
Нелиберальное начало либеральной коалиции
Тем, что реформисты перед выборами говорили одно, а на деле оказалось совсем другое, уже никого не удивишь. Главная ложь заключалась в том, что перед выборами Кая Каллас четко сказала, что налоги повышаться не будут. Но после обнародования коалиционного соглашения стало понятно, что еще как будут. Подоходный налог с частных лиц и предприятий будет повышен на 2% в 2025, налог с оборота вырастет до 22% с января 2025. Будет введен налог на автомобиль, а также расширены возможности местных самоуправлений вводить свои налоги. Налоги для гостиниц будут повышены с 9 до 20 процентов. Все это для людей будет означает удорожание абсолютно всего. Новая налоговая политика больнее всего ударит по людям с низкими доходами. А для многодетных семей холодным душем стала новость о том, что щедрые семейные пособия будут пересмотрены и уменьшены. Все это говорит о том, что государству нельзя доверять, так как оно с легкостью изменяет социальные договоренности и отказывается от предвыборных обещаний.
Очередной откат в плане консолидации общества
В рамках коалиционного соглашения предусмотрено лишение права голоса граждан России и Белоруссии на местных выборах. Я лично надеялась, что после выборов в Рийгигоку политики сделают правильный выбор и поймут, что лояльность людей не определяется паспортом и гражданством. С людьми надо разговаривать на равных, уважать их точку зрения, а не видеть в инакомыслящем человеке угрозу для государства.
К сожалению, эти выводы не были сделаны, и правительство продолжит инициировать законы, которые будут делить людей на „своих“ и „чужих“, не сильно интересуясь, почему именно у человека паспорт гражданина РФ и почему он не смог до сих пор от него отказаться. Все это породит только атмосферу страха и неуверенности среди людей, но никак не будет способствовать сплочению общества. А продолжающаяся война России в Украине будет лишь нагнетать недоверие по отношению к государству среди людей с „неправильными паспортами“, проживающими в нашей стране.
Образование: выполнима ли миссия?
Скажу сразу: новость о том, что портфель министра образования достался Кристине Каллас, меня очень обрадовала. Мне хочется верить, что она сможет взвешенно и профессионально подойти к вопросу перехода детских садов и школ на эстонский язык обучения, не будет стремиться идти по графику любой ценой и позволит рассматривать каждую школу, каждый класс индивидуальною. В коалиционном соглашении я прочитала, что к 2024 году на эстонский язык будут переведены лишь сады и первые классы школ, что отличается от планов принятого в спешке закона. В законе было прописано, что переход в 2024 году будет осуществлен и в четвертых классах. Надеюсь, новый министр снизит темпы и будет исходить из реальной ситуации и готовности отдельных школ и классов.
Энергетическая безопасность под угрозой
В первых строках коалиционного соглашения указано, что правительство возьмет жесткий курс на возобновляемую энергетику, а сланцевая энергетика будет доживать свои дни. В соглашении указано, что не планируется открывать новых шахт по добыче сланца, а это означает, что судьба запланированного начала работы шахты „Уус-Кивиыли“ под вопросом. Мне очень жаль, что было принято столь недальновидное решение, которое приведет к очередной потере рабочих мест в регионе Ида-Вирумаа и не сможет обеспечить нашей стране энергетическую безопасность. Я считаю, что было бы целесообразно развивать, как „зеленую“, так и сланцевую энергетику с учетом требований экологии. Но, видимо, населению Эстонии и дальше будут рассказывать про „дешевую и безвредную“ зеленую энергетику, забывая при этом упомянуть о сопутствующих расходах на возведение ветряков и солнечных батарей, невозможности регулировать количество вырабатываемой энергии и проблемы с утилизацией отработанных элементов.
Уже сейчас очевидно, что жесткие решения правительства неизбежно приведут к снижению качества жизни у многих людей. Реформисты будут диктовать более слабым партнерам по коалиции свои правила игры. В связи с этим вырастет роль оппозиции, которая должна будет препятствовать принятию законов, которые не служат интересам нашего общества, и предлагать разумную альтернативу.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!