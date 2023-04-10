МНЕНИЕ | Новое правительство: средний класс обдерут как липку, бедные останутся бедными(30)
Сегодня стало известно, почему коалиционные переговоры в этот раз так ревниво оберегали от утечек, постоянно напоминая участникам: кто что-то разболтает, тот понесет ответственность. Боялись, конечно, не ответственности, боялись, что народ возмутится тем, что нас ожидает. А ожидает нас столько всего, что недавние слова Каи Каллас „избиратели определенно будут недовольны“ обретают совсем иное значение, отмечает Лаури Лаатс.
Первое наблюдение: Партия реформ обманула своих избирателей. Реформисты, десятки лет купавшиеся во власти, во время избирательной кампании разыграли великолепную партию в покер – обещали, что Эстония в надежных руках, что налоговая нагрузка расти не будет и сильная экономика обеспечит жителям страны достаток и свободу. При этом они делали хорошую мину при плохой игре и говорили об успешности Эстонии, хотя точно знали: в государственной казне шаром покати, и если налоги не поднять, доносящееся оттуда гулкое эхо замолчать не удастся.