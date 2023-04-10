МНЕНИЕ | Новое правительство: средний класс обдерут как липку, бедные останутся бедными

Первое наблюдение: Партия реформ обманула своих избирателей. Реформисты , десятки лет купавшиеся во власти, во время избирательной кампании разыграли великолепную партию в покер – обещали, что Эстония в надежных руках, что налоговая нагрузка расти не будет и сильная экономика обеспечит жителям страны достаток и свободу. При этом они делали хорошую мину при плохой игре и говорили об успешности Эстонии, хотя точно знали: в государственной казне шаром покати, и если налоги не поднять, доносящееся оттуда гулкое эхо замолчать не удастся.

Однако цель оправдала средства: белки принесли в свое дупло большой урожай голосов и достаточное количество мандатов, чтобы никто не отстранил их от дележки государственного пирога. Результат налицо: опять портфель премьер-министра – и больше возможностей ездить на партнерах по коалиции так, как реформистам надо. Но именно поэтому ответственность за повышение налогов лежит тоже на Партии реформ. Впрочем, тут следует признать, что сама фраза „правительство Партии реформ повышает налоги“ звучит совершенно фантастически. Для избирателей реформистов – тоже.