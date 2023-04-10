Аннели — о борьбе с бессонницей: „Я нашла естественную альтернативу снотворному, которая работает“!

— Я сильно уставала, и много лет страдала от бессонницы. Довольно часто я не могла заснуть до 4 утра, и в итоге спала всего несколько часов. Приходилось пить снотворное в течение длительного времени, но и это не принесло большой пользы, потому что действие препарата порой заканчивалось посреди ночи, так что я просыпалась и снова не могла наверстать необходимые часы сна. В итоге я совсем не чувствовала себя отдохнувшей.

Каково же было мое удивление, когда я попробовала CBD-масло и моя усталость в весенний период и стрессовое состояние в тревожные времена стали уменьшаться.

Ушли усталость и тревожность

Особенно тяжело приходилось весной, когда я боролась со стрессом и тревогой, а они, в свою очередь, влияли на мой сон. При длительном употреблении снотворного я почувствовала, что моя тревожность лишь нарастает, да еще и память ухудшается.

После снотворного я просыпалась с ощущением нахождения внутри мутного облака, и весь день сильно кружилась голова. Когда я уже использовала препарат по рецепту врача постоянно, его действие исчезало, и оставались только неприятные побочные эффекты.

Каково же было мое удивление, когда я попробовала CBD-масло и моя усталость в весенний период и стрессовое состояние в тревожные времена стали уменьшаться.

После того, как я попробовала лекарства, выписываемые по рецепту, мелатонин и различные добавки, казалось, что мне ничего не оставалось, как просто смириться с постоянной бессонницей, и хотя я давно слышала от подруг про чудотворные свойства масла CBD, мне это казалось чем-то из области фантастики. Тем не менее я решила дать ему шанс.

Попробовала я масло Zen Native 30% Full Spectrum CBD. Употребляла две-три капли под язык каждую ночь перед сном. В первую ночь я заснула довольно быстро, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее я решила продолжить пить CBD, и состояние становилось лучше с каждым днем.