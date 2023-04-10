Аннели — о борьбе с бессонницей: „Я нашла естественную альтернативу снотворному, которая работает“!
Аннели долго мучили обострившаяся тревога и бессонница, пока, по рекомендации своих подруг, она не попробовала масло CBD. О своем опыте она рассказала для наших читателей, чтобы те, кто столкнулся с подобной проблемой, смогли наконец облегчить свое стрессовое состояние.
— Я сильно уставала, и много лет страдала от бессонницы. Довольно часто я не могла заснуть до 4 утра, и в итоге спала всего несколько часов. Приходилось пить снотворное в течение длительного времени, но и это не принесло большой пользы, потому что действие препарата порой заканчивалось посреди ночи, так что я просыпалась и снова не могла наверстать необходимые часы сна. В итоге я совсем не чувствовала себя отдохнувшей.
Каково же было мое удивление, когда я попробовала CBD-масло и моя усталость в весенний период и стрессовое состояние в тревожные времена стали уменьшаться.
Ушли усталость и тревожность
Особенно тяжело приходилось весной, когда я боролась со стрессом и тревогой, а они, в свою очередь, влияли на мой сон. При длительном употреблении снотворного я почувствовала, что моя тревожность лишь нарастает, да еще и память ухудшается.
После снотворного я просыпалась с ощущением нахождения внутри мутного облака, и весь день сильно кружилась голова. Когда я уже использовала препарат по рецепту врача постоянно, его действие исчезало, и оставались только неприятные побочные эффекты.
Каково же было мое удивление, когда я попробовала CBD-масло и моя усталость в весенний период и стрессовое состояние в тревожные времена стали уменьшаться.
После того, как я попробовала лекарства, выписываемые по рецепту, мелатонин и различные добавки, казалось, что мне ничего не оставалось, как просто смириться с постоянной бессонницей, и хотя я давно слышала от подруг про чудотворные свойства масла CBD, мне это казалось чем-то из области фантастики. Тем не менее я решила дать ему шанс.
Попробовала я масло Zen Native 30% Full Spectrum CBD. Употребляла две-три капли под язык каждую ночь перед сном. В первую ночь я заснула довольно быстро, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее я решила продолжить пить CBD, и состояние становилось лучше с каждым днем.
Через неделю я заснула всего за пять минут и была приятно удивлена. Сон спокойный и глубокий, и даже если я просыпаюсь от тревоги немного раньше, я чувствую себя отдохнувшей. Кроме того, ушла неприятная утренняя сонливость, которая возникает после приема снотворного, и даже после длительного применения эффект масла CBD сохраняется.
Вот как бывает: пьешь снотворное — состояние лишь усугубляется, а после натурального CBD-масла я не только наконец начала нормально спать, но и целом расслабилась.
Иногда я также использую масло днем, когда беспокойство по поводу счетов за электроэнергию или того, что происходит в мире, начинает нарушать концентрацию.
Почему я предпочитаю натуральное масло CBD снотворному?
Я искала в интернете научные исследования о применении снотворного, и, к моему большому удивлению, обнаружила, что снотворное на самом деле должно использоваться только в течение короткого времени и подходит, например, для временной усталости. Из-за сильных побочных эффектов медицинские специалисты вообще не рекомендуют снотворное для длительного лечения нарушений сна. В одном исследовании испытывалось влияние снотворного на 90 людях при постоянном применении, и было обнаружено, что у большинства из них были проблемы с памятью, спутанность сознания, парасомния, депрессия и даже повреждение внутренних органов.
Медицинские издания также писали, что применение снотворного может быть особенно опасным для пожилых людей, у которых оно может увеличить риск развития деменции и рака.
Тем не менее я нашла совершенно противоположную информацию о масле CBD. Поскольку CBD является натуральным маслом, при его использовании в течение более длительного периода времени не будет неприятных побочных эффектов.
Согласно исследованиям, CBD оказывает поддерживающее действие на организм по сравнению со снотворным, а также помогает укрепить иммунную систему. Сейчас особенно важно поддерживать свой иммунитет, чтобы избежать различных простудных заболеваний.
В то время как использование снотворных может увеличить риск опухолей и ослабить здоровье, исследования показали, что каннабиноиды, содержащиеся в CBD, имеют противоположный эффект. Когда уровень каннабиноидов в нашем организме низкий, может возникнуть хроническое воспаление, боль, опухоли, аутоиммунные и многие другие заболевания.
Масло CBD также может помочь вам с бессонницей, стрессом или беспокойством. Более подробную информацию о различных продуктах можно найти на веб-сайте Zen Native.