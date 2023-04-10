ОТ РЕДАКЦИИ | Новое правительство, читайте по губам: с налогами не играют!

На днях Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200 договорились о новом составе правительства и подписали коалиционный договор. Для Эстонии очень важно, что эти три партии довольно быстро нашли общий язык и согласовали государственные приоритеты на ближайшие четыре года.

Каждому новому правительствую принято желать всяческих успехов в работе на благо страны. Можно сказать, что новый состав правительства не предполагал какие-либо сюрпризы, поскольку большинство из состава третьего кабинета Каи Каллас в прошлом уже занимали министерские должности или имеют большой опыт в своей сфере. Примечательно, что портфель министра финансов реформисты оставили себе, хотя хорошо известно, что именно этой должности жаждал предприниматель финского происхождения Йоаким Хелениус из партии Eesti 200. И в случае, когда состояние финансов нашего государства весьма плачевное, Хелениус был бы наиболее подходящим человеком для кресла министра финансов. Однако эту должность получил реформист Март Вырклаэв. Вырклаева и министра культуры Хейди Пурга можно назвать самыми малоопытными министрами в новом правительстве, однако это еще не означает, что они не справятся с возложенными на них задачами.