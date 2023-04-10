ОТ РЕДАКЦИИ | Новое правительство, читайте по губам: с налогами не играют!(9)
Главной темой для обсуждения нового правительства должны стать финансы государства и рядовых жителей Эстонии.
На днях Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200 договорились о новом составе правительства и подписали коалиционный договор. Для Эстонии очень важно, что эти три партии довольно быстро нашли общий язык и согласовали государственные приоритеты на ближайшие четыре года.
Каждому новому правительствую принято желать всяческих успехов в работе на благо страны. Можно сказать, что новый состав правительства не предполагал какие-либо сюрпризы, поскольку большинство из состава третьего кабинета Каи Каллас в прошлом уже занимали министерские должности или имеют большой опыт в своей сфере. Примечательно, что портфель министра финансов реформисты оставили себе, хотя хорошо известно, что именно этой должности жаждал предприниматель финского происхождения Йоаким Хелениус из партии Eesti 200. И в случае, когда состояние финансов нашего государства весьма плачевное, Хелениус был бы наиболее подходящим человеком для кресла министра финансов. Однако эту должность получил реформист Март Вырклаэв. Вырклаева и министра культуры Хейди Пурга можно назвать самыми малоопытными министрами в новом правительстве, однако это еще не означает, что они не справятся с возложенными на них задачами.
В новом правительстве Каи Каллас оказалась и партия, не имеющая какого-либо опыта управления государством - Eesti 200 (не считая опытного политического деятеля Маргуса Цхакна) - и будет интересно наблюдать, как они будут набираться политического опыта. Хотя уже сейчас заметно, что такая политическая неопытность проявляется в том, что некоторые ключевые фигуры этой партии повторяют, что главной темой для обсуждения в новом правительстве должно стать „равенство брака“. Если они в серьез считают, что это самый насущный вопрос, то следует констатировать, что они сильно далеки от реальности: годовая инфляция в Эстонии составила более 20% и в условиях экономического спада на первое место должны встать вопросы того, как рядовые жители справляются со своими финансами, а так же общая экономическая ситуация в стране.
Кроме того, очень важно, чтобы жителям понятно и подробно объяснили то, как меняется налоговая система, и в каких сферах можно урезать государственный бюджет. Это вопросы станут для многих болезненными, потому что и 2021, и 2022 года не были легкими для жителей Эстонии. Приоритетом для нового правительства должна стать необходимость приведения в порядок государственных финансов. Правительство не должно действовать по принципу, что „если сильнее надавить, то из камня потечет вода“. Не потечет. Сейчас уже заметны признаки того, что именно этим новое правительство и собирается заняться, однако хочется напомнить реформистам их старый лозунг: с налогами не играют (maksudega ei mängita)! И, конечно, вспомнить про обещание Каи Каллас, которая заверяла, что налоги не вырастут.