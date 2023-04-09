МНЕНИЕ | Здесь соцдемов дух, здесь соцдемом пахнет(24)
Социал-демократ Эдуард Одинец в колонке RusDelfi отвечает евродепутату. Одинец имя евродепутата не называет, но поясняет, что это адресовано известному политику.
„Я коалиционное соглашение не читала, но социал-демократическим духом там не пахнет“, заявляет в rus.Delfi.ee одна известная евродепутат, собравшая на выборах Рийгикогу голоса в Ида-Вирумаа и благоприятно сбежавшая с ними назад в Брюссель. Как обычно.
Я коалиционное соглашение читал. Скажу больше – участвовал в его написании. И с обонянием у меня получше. Социал-демократии в новом коалиционном соглашении даже больше, чем можно было ожидать от имеющего девять мест в парламенте партнера по коалиции из 60 депутатов.
Благодаря социал-демократам минимальная зарплата поднимется до 1100 евро и станет одной из самых высоких в Евросоюзе по отношению к медианной, улучшив финансовое положение каждого шестого работающего в Эстонии. Сохранится бесплатное высшее образование, в два раза увеличатся пособия для бедных студентов, в два раза будет увеличена сумма учебного кредита и продлен срок его возврата. Дополнительные деньги получат сельские школы, продолжится внедрение системы обеспечения места в доме попечения за счет пенсии, родители после выхода из отпуска по уходу за ребенком станут получать компенсацию по больничному листу, исходя из своей прежней зарплаты, а не минимальной. Увеличится сумма компенсации на лечение зубов.
Благодаря социал-демократам изменится система распределения налогов между местными самоуправлениями, от чего выиграют города и волости с населением, имеющим меньший доход и больше пенсионеров. Также у самоуправлений появится возможность вводить местные налоги. Несколько сотен миллионов евродотаций на развитие предпринимательства будут направлены вместо Таллинна и Тарту в регионы и помогут созданию тысяч новых рабочих мест.
Социал-демократы добились максимума в нынешней ситуации. Да, можно было договориться иначе, да, можно было лучше, но избиратели Эстонии предпочли на выборах Партию реформ, и именно она диктует сейчас условия и правила игры. Социал-демократы могли остаться в оппозиции вместе с радикальными правыми и центристами, но тогда утратили бы возможность хоть как-то влиять на происходящее в стране и хоть что-то сделать для своих избирателей.
Ну, а поскольку тема права голоса на местных выборах 2025 года кажется сейчас очень актуальной и важной для эстонского общества, то поясню, особенно для тех, кто не читал, но осуждает: в коалиционном договоре записана разработка правового поля для приостановки права голоса на местных выборах для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, не меняя Конституции. Конец цитаты. И поэтому далеко преждевременно заявлять о принятии новой коалицией решения о приостановке права голоса. Ну а тем, у кого с нюхом все в порядке, рекомендую читать между строк“.