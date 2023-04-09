МНЕНИЕ | Здесь соцдемов дух, здесь соцдемом пахнет

„Я коалиционное соглашение не читала, но социал-демократическим духом там не пахнет“, заявляет в rus.Delfi.ee одна известная евродепутат, собравшая на выборах Рийгикогу голоса в Ида-Вирумаа и благоприятно сбежавшая с ними назад в Брюссель. Как обычно.

Я коалиционное соглашение читал. Скажу больше – участвовал в его написании. И с обонянием у меня получше. Социал-демократии в новом коалиционном соглашении даже больше, чем можно было ожидать от имеющего девять мест в парламенте партнера по коалиции из 60 депутатов.

Благодаря социал-демократам минимальная зарплата поднимется до 1100 евро и станет одной из самых высоких в Евросоюзе по отношению к медианной, улучшив финансовое положение каждого шестого работающего в Эстонии. Сохранится бесплатное высшее образование, в два раза увеличатся пособия для бедных студентов, в два раза будет увеличена сумма учебного кредита и продлен срок его возврата. Дополнительные деньги получат сельские школы, продолжится внедрение системы обеспечения места в доме попечения за счет пенсии, родители после выхода из отпуска по уходу за ребенком станут получать компенсацию по больничному листу, исходя из своей прежней зарплаты, а не минимальной. Увеличится сумма компенсации на лечение зубов.

Благодаря социал-демократам изменится система распределения налогов между местными самоуправлениями, от чего выиграют города и волости с населением, имеющим меньший доход и больше пенсионеров. Также у самоуправлений появится возможность вводить местные налоги. Несколько сотен миллионов евродотаций на развитие предпринимательства будут направлены вместо Таллинна и Тарту в регионы и помогут созданию тысяч новых рабочих мест.