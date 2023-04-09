Энели Ефимовой не хватило 0,1 секунды до олимпийского норматива
На международных соревнованиях по плаванию в Хельсинки эстонка Энели Ефимова показала хороший уровень, выиграв 100-метровку брассом со временем 1:06,89. Об этом сообщает „ERR“.
До выполнения олимпийского квалификационного норматива „А“ ей не хватило всего 0,1 секунды, сообщил портал ERR Sport.
Новая возможность выполнить норматив, необходимый для участия в летних Олимпийских играх в Париже, появится у Энели Ефимовой на следующей неделе на соревнованиях в Стокгольме.
Помимо Ефимовой в Хельсинки выступили и другие эстонские пловцы. Мария Романюк стала второй на той же дистанции со временем 1:07,99. Георг Филиппов занял первое место в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин (3:59.69), а Мариангела Бойчук заняла второе место на 50-метровке вольным стилем среди женщин (26.14).
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