Кержаков словами „мне страшно“ объяснил отъезд из России

Однако называть это эмиграцией он отказался. „Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени“, — сказал он.



Свой отъезд он объяснил тем, что в России осенью 2022 года сложилась тяжелая ситуация. „Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали“, — добавил Кержаков.



Он признался, что ему страшно от происходящего в России. „Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я отвечал: „Чтобы не было войны“. Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас проиcходит. В моей голове это не укладывается, но я не нахожу ответов“, — отметил Кержаков.



Александр Кержаков в 2001–2017 годах играл в „Зените“ с небольшими перерывами на испанскую „Севилью“ и московское „Динамо“. Выступал за национальную сборную России.



Кержаков — один из лучших футболистов в истории России. Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории национальной команды — 30 голов, лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), а также лучшим бомбардиром в истории „Зенита“ (161 гол).



После карьеры игрока он перешел на тренерскую деятельность. До последнего момента он тренировал кипрскую „Кармиотиссу“. Под его руководством клуб провел пять матчей, одержав лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей. Об его уходе „Кармиотисса“ объявила 1 апреля.



До Кипра Кержаков тренировал нижегородский „Пари НН“, который прошлым летом не стал продлевать контракт с тренером. Также Кержаков работал в „Томи“ и юношеской сборной России.