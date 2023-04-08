ФОТОНОВОСТЬ | В Нарве человек человеку - друг! Смотрите, какое милое объявление повесили неизвестные(6)
На странице портала Seti.ee в Facebook опубликовали фотографию милого объявления на столбе в Нарве, на улице Кангеласте. Как отреагировали люди в интернете?
На картинке изображено объявление на столбе. Надпись на нем гласит: „Возьми для счастья“. К листу объявления ниже прикреплены скотчем различные сладости - шоколадки и конфеты. Автор объявления просит желающих „брать по одной“.
Но не все комментаторы однозначно позитивно восприняли этот жест.
“На первый взгляд...прикольно. А с другой стороны настораживает ....иголочкой напичкают чем нибудь и...Вера то потеряна в что то доброе“, - написала одна женщина под публикацией.
„Хочется верить в доброту, это мило. Но неизвестно, что там внутри. Своему ребёнку не разрешила бы взять“, - добавила другая.
Однако большинство комментаторов отреагировали положительно и пожелали всем хорошего дня.