ФОТОНОВОСТЬ | В Нарве человек человеку - друг! Смотрите, какое милое объявление повесили неизвестные

На картинке изображено объявление на столбе. Надпись на нем гласит: „Возьми для счастья“. К листу объявления ниже прикреплены скотчем различные сладости - шоколад ки и конфеты . Автор объявления просит желающих „брать по одной“.

Но не все комментаторы однозначно позитивно восприняли этот жест.

“На первый взгляд...прикольно. А с другой стороны настораживает ....иголочкой напичкают чем нибудь и...Вера то потеряна в что то доброе“, - написала одна женщина под публикацией.

„Хочется верить в доброту, это мило. Но неизвестно, что там внутри. Своему ребёнку не разрешила бы взять“, - добавила другая.



Однако большинство комментаторов отреагировали положительно и пожелали всем хорошего дня.