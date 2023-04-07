Саакашвили: скоро умру, если не получу медпомощь вне Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал, что умирает в больничном заключении и призвал США, ЕС и международное сообщество сделать „все возможное для спасения его жизни“. Обращение бывшего грузинского лидера опубликовало в пятницу, 7 апреля, издание Politico.

По словам политика, становится все более очевидным, что он скоро умрет, если не получит надлежащей медицинской помощи за пределами страны.

„Моя смерть может привести к политическому хаосу в Грузии„, - не исключил Саакашвили. При этом, по его словам, его мученическая гибель „будет, безусловно, считаться победой Путина“ и послужит „мощным символом для всех лидеров в регионе, а возможно, и в мире, которые не смогут противостоять российскому империализму“.

Санкции, экономическое эмбарго, приостановка финансирования и визовые ограничения

По мнению бывшего главы Грузии, Конгресс США, администрация Джо Байдена и ЕС должны добиваться его освобождения с помощью санкций в отношении олигарха, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его соратников, а также путем экономического эмбарго, приостановки финансирования и визовых ограничений.

Если удастся достичь его освобождения, это не только „нанесет еще один удар по Путину, но также станет сильным сигналом, что США и Европа по-прежнему привержены идеалам демократии, порядочности и справедливости“, говорится далее в письме. „Идеалам, на которые, как мне однажды сказал президент Байден, я могу положиться“, - добавил Михаил Саакашвили.

„Подвергали систематическим пыткам“

Политик заявил, что в заключении его подвергали систематическим пыткам - физическим и психологическим, у него есть признаки отравления тяжелыми металлами. Экс-президент Грузии признался, что страдает от более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых, по его словам, развились под стражей.