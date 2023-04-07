Макрон съездил в Китай обсудить войну, Путина и Украину. Си его не услышал

Первая реакция европейских экспертов и прессы однозначна: визит Макрона прошел по китайскому сценарию. Си с удовольствием принял предложения расширять связи с Европой на фоне противостояния Китая с ее главным союзником США, а все сказанное Макроном про Украину и Россию пропустил мимо ушей.

Макрон старался убедить Си и лично, и на публике. Вплоть до того, что заметно раздосадовал китайского председателя, отвыкшего от непочтенных речей за годы ковидной изоляции, которые Си потратил на укрепление собственной власти.

На совместной пресс-конференции Макрон говорил вдвое дольше, чем Си, отметило издание Politico. Когда Макрон решил обратиться к нему напрямую и стал говорить про Украину, Си не скрывал раздражения и даже пару раз нетерпеливо вздохнул.

Макрон предложил Си надавить на Путина и „привести Россию в чувство“, чтобы прекратить агрессию против Украины. Си никак не отреагировал на эти слова, ни разу не упомянул Россию, и ни разу не произнес слово „война“.

Холодный душ

„Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина, - пишет французская газета Le Monde. - Он предложил „путь к миру“, который пока больше напоминает тупик“.

Она отмечает, что Макрон не смог уговорить Си хотя бы осудить намерение Путина отправить ядерное оружие в Беларусь. Китайский лидер отделался традиционными общими словами о нераспространении, мире во всем мире и уважении интересов всех стран.

Еще до визита эксперты говорили, что Макрону и сопровождавшей его главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен будет непросто вынудить Си разговаривать с Европой как с самостоятельным игроком, а не тенью США - главного соперника Китая.

Выступления Си на темы войны и мира на встречах с Макроном и фон дер Ляйен походили больше на заочную дискуссию с американцами.

Даже стиль подачи подчеркивал это. Если Макрон обращался на „пресс-конференции“ (без вопросов) лично к Си и говорил от себя, то китайский председатель читал по бумажке, глядя перед собой, и на Макрона не оборачивался, отмечает Politico.