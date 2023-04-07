Израиль ударил по сектору Газа и Ливану в ответ на ракеты

Израиль нанес по сектору Газа и югу Ливана авиаудары, указав, что они направлены на цели радикального исламистского движения ХАМАС после того, как несколько десятков ракет были выпущены по израильской территории с этих направлений. Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Удары были нанесены в 04.30 по местному времени.

По данным AFP, взрывы были слышны недалеко от города Тир на юге Ливана, а также в секторе Газа. Источник в органах безопасности Ливана сообщил агентству dpa, что произошли по меньшей мере три взрыва после того, как израильские самолеты нанесли удар по сельскохозяйственному полю на окраине лагеря для палестинских беженцев в районе Тира.

Армия обороны Израиля „не позволит террористической организации ХАМАС действовать из Ливана и считает это государство ответственным за любой направленный огонь с его территории“, говорится в заявлении.

Миротворческая миссия ООН призвала прекратить нападения

Миротворческая миссия ООН UNIFIL заявила, что Израиль и Ливан не хотят войны после авиаударов. „Обе стороны заявили, что не хотят войны“, - подчеркнули в UNIFIL. В миротворческой миссии ООН указали, что находятся в контакте с обоими государствами, и призвали всех участников прекратить нападения. „Произошедшее накануне опасно и чревато серьезной эскалацией“, - предостерегли в миссии.

Удары по Израилю

По данным Израиля, 6 апреля по северу страны из Ливана было выпущено 34 ракеты, 25 из которых были перехвачены. Обстрел был совершен во время Песаха - одного из главных иудейских праздников. Это стало крупнейшей эскалацией после войны между Израилем и Ливаном в 2006 году. Ракетные удары были нанесены всего через несколько дней после ожесточенных столкновений между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети „Аль-Акса“, и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.

США и ООН осудили произошедшее