Мнение
07.04.2023, 18:35

МНЕНИЕ | Красноармейцы могли бы стать освободителями, если бы ушли обратно в Россию

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В Эстонии не должно остаться памятников оккупантам
Даниил Куракин
член "Открытой Республики", видеоблогер, публицист
Даниил Куракин
Даниил Куракин
ФОТО: Личный архив автора

Красноармейцы никогда не воспринимались среди эстонцев как освободители от немцев, а были такой же угрозой независимости Эстонии, как и Вермахт, отмечает публицист и видеоблогер Даниил Куракин в своей колонке для RusDelfi.

„Мы говорим о том, что эти люди (солдаты Красной Армии- прим. автора) воевали против нацистов, а не оккупировали Эстонию“ - слова Алексея Евграфова, председателя комиссии по историческому наследию, члена Нарвского собрания и бывшего мэра Нарвы в ответ на предложение о переименовании улиц в Нарве, носящих имена „освободивших“ город красноармейцев. Того же мнения, что и Евграфов, будем честны, придерживается подавляющее большинство русскоговорящего населения Эстонии. Якобы солдаты Красной Армии в 1944-м году пришли в Эстонию, чтобы освободить ее от немецких нацистов, и именно поэтому нужно чтить их память.

Евграфов может и менее остр в выражениях, нежели Михаил Стальнухин, однако на уме у них примерно одно и то же. Называя мемориал в Синимяэ „фашистским крестом“, Евграфов это только подтверждает. Однако абсолютно не допустимо, чтобы человек, который продвигает тезисы советско-российской пропаганды, возглавлял хоть какую-либо комиссию в Эстонии, связанную с историей, тем более в третьем по величине городе нашей страны.

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