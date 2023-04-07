МНЕНИЕ | Красноармейцы могли бы стать освободителями, если бы ушли обратно в Россию

„Мы говорим о том, что эти люди (солдаты Красной Армии- прим. автора) воевали против нацистов, а не оккупировали Эстонию“ - слова Алексея Евграфова, председателя комиссии по историческому наследию, члена Нарвского собрания и бывшего мэра Нарвы в ответ на предложение о переименовании улиц в Нарве, носящих имена „освободивших“ город красноармейцев. Того же мнения, что и Евграфов, будем честны, придерживается подавляющее большинство русскоговорящего населения Эстонии. Якобы солдаты Красной Армии в 1944-м году пришли в Эстонию, чтобы освободить ее от немецких нацистов, и именно поэтому нужно чтить их память.