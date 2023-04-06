ПОДКАСТ | Спокойствие против класса. Кто завоюет звание чемпиона мира в самом оппозиционном виде спорта?

С 7 апреля по 1 мая в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира 2023 года. В запланированных 14 партиях встретятся Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай).

„Силы соперников равны. Результат матча будет зависеть от того, кто победит в первой партии. Кто будет играть белыми в первой партии - будет иметь преимущество. В самом начале игроки осторожничают, однако особенность этого матч в том, что каждый захочет победить в начале“, - сказал шахматист Артем Ариков.

По его словам, Непомнящему победить будет сложнее. „Он не очень психологически устойчив. После поражений может расклеиться, потом все проиграть. У Дин Лижэнь была впечатляющая серия из 100 партий без поражений, он более стабильный шахматист. Счет личных встреч у них почти равный, но у Яна +1“, - добавил Ариков.

Магнус Карлсон отказался от участия в турнире. „Он сказал, что ему неинтересно. Не будет защищать звание чемпиона. Он в целом специфический человек. Он может позволить играть в свое удовольствие. Хотя он заранее заявил, что не будет играть. К тому же он играет много турниров. Даже если он спустится на вторую строчку в рейтинге, это не очень важный показатель, рейтинг мало что дает. Тем более он зарабатывает много денег, играет в интернете“, - уточнил Андрей Шумаков.

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