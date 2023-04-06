06.04.2023, 18:53
ВИДЕО | Бэби-бум начался! В Таллиннском зоопарке резвятся первые козлята(1)
Сезон „бэби-бума“ в этом году открыли козочки и морские свинки. Козлятам сейчас две недели, и они уже делают свои первые упражнения.
Всего этой весной родилось 11 козлят. Большинство из них можно увидеть и погладить в детском зоопарке.
Маленького Эбе бросила мать, но другая мама-коза и, конечно же, сотрудники зоопарка, готовы позаботиться о нем. Поэтому козленок привык ходить за людьми, как щенок.
Старшим козам приходится заботиться о более насущных вещах — в борьбе за еду молодежь пытается их подвинуть.