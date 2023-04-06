ВИДЕО | Бэби-бум начался! В Таллиннском зоопарке резвятся первые козлята

Всего этой весной родилось 11 козлят. Большинство из них можно увидеть и погладить в детском зоопарке.

Маленького Эбе бросила мать, но другая мама-коза и, конечно же, сотрудники зоопарка, готовы позаботиться о нем. Поэтому козленок привык ходить за людьми, как щенок.

Старшим козам приходится заботиться о более насущных вещах — в борьбе за еду молодежь пытается их подвинуть.