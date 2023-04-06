Пригожин выплатит компенсацию пострадавшим при взрыве в петербургском кафе, в числе которых - высланный из Эстонии Чаулин

САМОИЗГОТОВЛЕННЫЙ МЕМОРИАЛ: На месте гибели установлен мемориал в память о Владлене Татарском, погибшем при взрыве в Санкт-Петербурге, к месту происшествия принесли цветы и разместили фотографию погибшего блогера.

ФОТО: ANATOLY MALTSEV | Scanpix