07.04.2023, 16:05
Павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ: для одних это посольство ЭР, для других — унижение при виде эстонской культуры(20)
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Директор Таллиннского дома искусства Пауль Агурайуя рассказывает, как прошли первые месяцы после (временного) переезда художественного учреждения в Ласнамяэ. Материал Eesti Ekspress.
Мы открыли павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ в конце ноября. Пребывание в Ласнамяэ в течение первой пары месяцев было настоящим приключением, но уверенность в том, что мы переехали в правильное место, все возрастает. Мы переехали, чтобы что-то изменить.
В ближайшие два года в историческом здании Дома искусства на площади Вабадузе будет проводится капитальный ремонт. В поисках временного помещения мы рассмотрели несколько вариантов — от переезда из Таллинна до размещения в поезде.