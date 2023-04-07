Эстонский экспресс
07.04.2023, 16:05

Павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ: для одних это посольство ЭР, для других — унижение при виде эстонской культуры

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Пауль Агурайуя
Директор Таллиннского дома искусства и магистрант программы Тартуского университета "Управление изменениями в обществе"
ПРИВЛЕКАЕТ МНОЖЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ: Павильон Ласнамяэ находится рядом с центром „Линдакиви“ по адресу Я. Коорти, 24.
ПРИВЛЕКАЕТ МНОЖЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ: Павильон Ласнамяэ находится рядом с центром „Линдакиви“ по адресу Я. Коорти, 24.
ФОТО: Karin Paulus | Erakogu

Директор Таллиннского дома искусства Пауль Агурайуя рассказывает, как прошли первые месяцы после (временного) переезда художественного учреждения в Ласнамяэ. Материал Eesti Ekspress.

Мы открыли павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ в конце ноября. Пребывание в Ласнамяэ в течение первой пары месяцев было настоящим приключением, но уверенность в том, что мы переехали в правильное место, все возрастает. Мы переехали, чтобы что-то изменить.

В ближайшие два года в историческом здании Дома искусства на площади Вабадузе будет проводится капитальный ремонт. В поисках временного помещения мы рассмотрели несколько вариантов — от переезда из Таллинна до размещения в поезде.

В процессе обсуждения мы пришли к тому, что, по нашему мнению, является одной из самых актуальных проблем Эстонии, а именно — к идее о недостаточной интеграции русскоязычного населения.

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