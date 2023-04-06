Директор нарвской гимназии не захотел терпеть неясность: он поменял работу
Как пишет Gazeta.ee, причиной ухода Трейала после трех лет руководства школой стала дискомфортная неясность дальнейшей судьбы гимназии. Напомним, что еще весной прошлого года появилась информация об объединении двух нарвских школ: Солдинаской гимназии и школы №6. По планам горуправы, гимназия должна переехать в здание школы №6. Это вызвало протест среди учителей и родителей из-за того, что педагоги и школьники получат новую неудобную локацию, небезопасную дорогу, тесные актовый и спортивный залы, привозное питание. Ожидалось, что руководить объединенным учебным заведением будет Роман. По его словам, со стороны горуправы точное понимание вопроса о слиянии двух образовательных учреждений должно было прозвучать еще в марте, но решения нет до сих пор.
Трейал рассказал Gazeta.ee, что даже если гимназия еще год останется в своем помещении, как об этом сказала мэр Нарвы, то город должен будет срочно найти деньги на ремонт. „Я не могу начинать свой рабочий день с опасений, что какая-то из наших технических систем даст сбой“, – комментирует бывший директор. Также по его мнению, предстоящие изменения в связи с переводом школьного образования на эстонский язык обучения вносит слишком много нервозности в работу. „Не знаю, откуда в Нарве возьмется такое количество эстоноговорящих педагогов“, – сомневается бывший руководитель гимназии.
Роман Трейал уже получил приглашение на работу, не связанную со сферой образования, в Силламяэ.
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