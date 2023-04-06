Швеция о взрывах на „Северных потоках“: найти виновных будет трудно

„Сейчас мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий. Мы работаем без каких-либо условий, не оставляя ничего на волю случая“, - уточнил Матс Юнгквист. „Надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но можно констатировать, что это, вероятно, может быть сложно с учетом обстоятельств“, - подчеркнул он.

Следствие установило, что имела место „серьезная диверсия“, анализ изъятого на месте преступления показал наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких посторонних предметах. Речь идет о „серьезной диверсии в международных водах, направленной на инфраструктуру, владельцы которой не связаны со Швецией“, констатировал Юнгквист. По его словам, расследование направлено, в первую очередь на то, чтобы выяснить, „не угрожали ли шведским интересам или безопасности, например, - использовалась ли шведская территория для совершения диверсии“. Все изъятое и все материалы тщательно изучаются и анализируются.

„Есть целый ряд различных данных и сообщений вокруг диверсии на газопроводах. Инцидент, очевидно, стал площадкой для различных попыток влияния“, - констатировал Матс Юнгквист. „Эти спекуляции не влияют на предварительное расследование, которое опирается на факты и информацию, полученные в результате анализа, осмотров места преступления и сотрудничества с властями в Швеции и других странах“, - добавил он.

Расследование взрывов на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ (“СП“) продолжается, но идет сложно. Об этом заявил Матс Юнгквист, возглавляющий предварительное следствие. Об этом заявил в четверг, 6 апреля, прокурор Матс Юнгквист, возглавляющий предварительное следствие. „Речь идет о преступлении, обстоятельства которого в силу естественных причин трудно расследовать. Взрывы произошли на глубине 80 метров на дне Балтийского море“, - отметил он.

Юнгквист позднее в беседе с агентством Reuters уточнил, что „основной очевидный сценарий“ заключается в том, что за саботажем стояла группа, проспонсированная государством. Сценарий, при котором действовала независимая группа, также все еще остается „теоретически возможным“, добавил он. Тип взрывчатки, использованной при детонации, исключает „большую часть“ возможных подозреваемых, подчеркнул собеседник агентства.

Утечки из газопроводов

Две из четырех утечек газа из трубопроводов, обнаруженные с 26 по 27 сентября 2022 года, произошли в экономической зоне Швеции. Две другие - в экономической зоне Дании. Сейсмические измерения показали, что взрывы были совершены до обнаружения утечек.

Расследование взрывов проводят Швеция и Дания, а также Германия. В совместном письме в адрес Совбеза ООН Берлин, Стокгольм и Копенгаген указали, что ущерб газопроводам был причинен „мощными взрывами в результате диверсии“. Со своей стороны США и НАТО также назвали случившееся „актом диверсии“. Москва возложила ответственность на Запад.

Reuters: В ФРГ возобновили страхование „Северного потока“

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода „Северный поток“, передало ранее агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников, давших понять, что восстановление трубопровода не исключено после предполагаемой диверсии.

Страхование двумя крупнейшими компаниями Германии имеет решающее значение для любого долгосрочного будущего трубопровода, который был основным маршрутом транспортировки российского газа в Европу в течение десяти лет до взрыва в сентябре 2022 года, отметило агентство.

По сведениям Reuters, возобновление страхования противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти собеседников указал, что правительство ФРГ не возражало против такого покрытия. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.