Конец эпохи: премьер-министр Финляндии Санна Марин подала заявление об отставке

Премьер-министр Санна Марин (СДП) подала президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке.

– Господин президент, я прошу вас освободить меня и других членов Государственного совета от обязанностей, – обратилась Марин к Ниинистё в официальной резиденции президента в Мянтюниеми.

Ниинистё принял прошение об отставке правительства. Он также поблагодарил Марин за сотрудничество в трудные для страны годы.

– Я принимаю вашу отставку и надеюсь, что Госсовет продолжит работу в качестве исполнительного кабинета министров до назначения нового правительства, – ответил Ниинистё.

Председатель победившей на выборах Коалиционной партии Петтери Орпо на следующей неделе приступит к изучению вопроса по формированию нового правительства.

Исполняющий обязанности правительства кабинет министров назначается для того, чтобы страна не оставалась без руководства. На практике кабинет Марин будет заниматься повседневной правительственной работой, но не будет принимать важных политических решений.

В среду Марин объявила о том, что осенью покинет пост председателя СДП и будет рядовым депутатом парламента.

Марин стала премьер-министром и лидером своей партии в 2019 году, когда Антти Ринне был вынужден уйти в отставку менее чем через год после начала срока своего правления.

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