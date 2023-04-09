„Это была демонстрация силы!“ Как развалились отношения между реформистами и Хандо Суттером(13)
В последнюю рабочую неделю Хандо Суттера разразился давно назревавший скандал. Последней каплей стало казалось бы обычное собрание, после которого Партия реформ сильно разозлилась на одного из своих самых топовых деятелей. Материал Eesti Ekspress.
В пятницу днем в центральном офисе Eesti Energia проходит торжественное заседание. Чествуют уходящий состав правления — из пяти нынешних руководителей продолжать работу будет только один.
На мероприятии присутствуют известные люди: политики и бизнесмены, бывшие члены совета — почти все, кто сотрудничал с правлением. Аннели Аккерманн, министр финансов от Партии реформ, выступает с речью, в которой хвалит руководителей за их работу. В том числе Суттера, с которым у нее только что произошла публичная размолвка. Министр вручает уходящим членам правления запонки с тремя львами.
Для многих участников происходящее — грустная шутка. За полтора месяца до этого состоялось заседание, на котором Суттер сделал нечто такое, что окончательно вывело Аккерманн из себя. Мелочь, ставшая последней каплей.