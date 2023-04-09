„Это была демонстрация силы!“ Как развалились отношения между реформистами и Хандо Суттером

На мероприятии присутствуют известные люди: политики и бизнесмены, бывшие члены совета — почти все, кто сотрудничал с правлением. Аннели Аккерманн, министр финансов от Партии реформ, выступает с речью, в которой хвалит руководителей за их работу. В том числе Суттера, с которым у нее только что произошла публичная размолвка. Министр вручает уходящим членам правления запонки с тремя львами.