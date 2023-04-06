06.04.2023, 14:50
МНЕНИЕ | Почему российская оппозиция никак не может объединиться?(2)
ФОТО: | AFP/Scanpix
Многие нынешние оппозиционеры сами в начале 2000-х годов приложили руку к формированию путинского режима, но затем разошлись с ним по причине нараставшего авторитаризма, отмечает колумнист Вадим Штепа.
В конце прошлой недели, 24-25 марта в Риге состоялась уже 4-я с момента полномасштабного вторжения в Украину Антивоенная конференция, организованная Форумом свободной России. Этот Форум, созданный в 2016 году бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, является одной из крупнейших площадок российской оппозиции, которая за последние годы всё более перемещалась в политическую эмиграцию.