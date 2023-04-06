Мнение
06.04.2023, 14:50

МНЕНИЕ | Почему российская оппозиция никак не может объединиться?

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Вадим Штепа
колумнист
Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский
Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский
ФОТО: ODD ANDERSEN | AFP/Scanpix

Многие нынешние оппозиционеры сами в начале 2000-х годов приложили руку к формированию путинского режима, но затем разошлись с ним по причине нараставшего авторитаризма, отмечает колумнист Вадим Штепа.

В конце прошлой недели, 24-25 марта в Риге состоялась уже 4-я с момента полномасштабного вторжения в Украину Антивоенная конференция, организованная Форумом свободной России. Этот Форум, созданный в 2016 году бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, является одной из крупнейших площадок российской оппозиции, которая за последние годы всё более перемещалась в политическую эмиграцию.

Особенно массовым этот отъезд российских общественных деятелей за рубеж стал за минувший год, поскольку в самой России любая оппозиция Кремлю теперь в принципе невозможна – даже за плакат „Нет войне“ можно получить крупный штраф или тюремный срок. Российские оппозиционеры, оказавшиеся в разных странах, пытаются координироваться и проводить совместные мероприятия, но пока это получается не слишком успешно. Проявляется довольно много разногласий как в оценке причин развязанной Кремлем войны, так и в желаемом образе России после Путина.

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