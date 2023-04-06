МНЕНИЕ | Почему российская оппозиция никак не может объединиться?

В конце прошлой недели, 24-25 марта в Риге состоялась уже 4-я с момента полномасштабного вторжения в Украину Антивоенная конференция , организованная Форумом свободной России. Этот Форум, созданный в 2016 году бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаров ым, является одной из крупнейших площадок российской оппозиции, которая за последние годы всё более перемещалась в политическую эмиграцию.

Особенно массовым этот отъезд российских общественных деятелей за рубеж стал за минувший год, поскольку в самой России любая оппозиция Кремлю теперь в принципе невозможна – даже за плакат „Нет войне“ можно получить крупный штраф или тюремный срок. Российские оппозиционеры, оказавшиеся в разных странах, пытаются координироваться и проводить совместные мероприятия, но пока это получается не слишком успешно. Проявляется довольно много разногласий как в оценке причин развязанной Кремлем войны, так и в желаемом образе России после Путина.