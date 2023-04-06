МНЕНИЕ | Большая оранжевая угроза. Дональд Трамп еще может стать американским президентом(8)
Формальный арест и предъявление Дональду Трампу обвинений - событие историческое. Однако помешать ему участвовать в предвыборной гонке судебный процесс не сможет. Трамп и его сторонники были и остаются самой серьезной угрозой американской демократии. Его приход к власти может поставить под угрозу американскую помощь НАТО и Украине. Ничего хорошего он не сулит и странам Восточной Европы и Балтии, считает журналист Лев Кадик.
На этой неделе Америка, затаив дыхание, следила за тем, как Дональд Трамп прибывает в Нью-Йорк из своего шикарного поместья в Мар-э-Лаго во Флориде. Вот самолет Трампа взлетает во Флориде. Вот он садится в Нью-Йорке. Вот Трамп покидает самолет. Вот его доставили в Верховный суд штата Нью-Йорк, где за закрытыми дверьми сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Вот начинается заседание.