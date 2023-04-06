МНЕНИЕ | Большая оранжевая угроза. Дональд Трамп еще может стать американским президентом

На этой неделе Америка, затаив дыхание, следила за тем, как Дональд Трамп прибывает в Нью-Йорк из своего шикарного поместья в Мар-э-Лаго во Флориде. Вот самолет Трампа взлетает во Флориде. Вот он садится в Нью-Йорке. Вот Трамп покидает самолет. Вот его доставили в Верховный суд штата Нью-Йорк, где за закрытыми дверьми сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Вот начинается заседание.