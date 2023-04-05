Зеленский в Польше: полное взаимопонимание с нотками напряженности

Переговоры шли по графику, все четко, без отклонений. На пресс-конференции Зеленский много благодарил. Лично Дуду - за помощь Украине в войне против России, и польский народ - за поддержку беженцев.

Казалось, весь визит проходит в атмосфере абсолютного согласия и взаимопонимания. Много слов поддержки, комплиментов и рукопожатий. Но несколько моментов все же добавили ощущения напряженности.

Отвечая на вопрос, правда ли россияне контролируют большую часть Бахмута, Владимир Зеленский в очередной раз сказал, что Украине нужно больше оружия и снарядов. А также призвал журналистов к единству с властью.

В этом ответе прослеживаются нотки разочарования тем, что в прессе все чаще появляются сообщения, связанные с коррупцией в украинском правительстве, предположения о разногласиях в военном руководстве и тиражирование сомнений относительно целесообразности удержания Бахмута ценой многих жизней.

Для Анджея Дуды не очень приятным выглядел вопрос украинских журналистов о перспективах передачи Украине истребителей F-16.

Украина воюет с россиянами на старых самолетах, которые уже на грани своих возможностей. Военные не раз заявляли, что советские МиГи не могут существенно повлиять на ситуацию на фронте.

F-16 позволили бы Воздушным силам существенно расширить функционал авиации, усилить ее. Но западные страны пока не готовы их дать.

Поэтому на вопрос о старых и новых самолетах Дуда решил говорить только о МиГах. И такой ответ тоже показателен.

В конце пресс-конференции польская журналистка прокричала Зеленскому вопрос на английском: „Как вы думаете, сколько будет продолжаться война?“

Он сначала посмотрел на нее и, казалось, сейчас ответит. Но после паузы в несколько секунд развернулся и пошел в сторону украинской делегации. Как бы давая понять, что никто точно не знает, когда же закончится эта война. И он - тоже не знает.

Орден Белого орла