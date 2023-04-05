СМИ: в Россию переправляют самолеты из ЕС в обход санкций

Российские предприниматели могли покупать самолеты в странах Евросоюза через цепочку компаний в Турции и Италии. Расследование этой схемы опубликовали журналисты литовской телерадиокомпании LRT во вторник, 4 апреля.

В схеме участвуют фирмы, зарегистрированные на Евгения Кабанова, члена правления российской Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (“АОПА-Россия“). В телеграм-канале его российской компании сообщается, что она помогает купить в Европе самолет или вертолет, несмотря на санкции, вернуть заблокированное в ЕС воздушное судно или приобрести запчасти.

В частности, LRT выяснила, что небольшой четырехместный самолет Cessna 172 был куплен в Дании турецкой компанией Edermont, зарегистрированной на Кабанова. Покупатель утверждал, что самолет будет использоваться в Турции, но в дальнейшем выяснилось, что при посредничестве другой фирмы Кабанова, зарегистрированной в Милане MAK Aviation, воздушное судно пытались переправить в Псков через Швецию и Литву. При дозаправке в аэропорту литовского города Паланга самолет задержали.

Власти Дании и Литвы проводят расследование в связи с возможным нарушением санкций. В соответствии с наложенными ограничениями, самолеты, принадлежащие, заказанные или иным образом контролируемые россиянами, не могут приземляться в ЕС или вылетать из него.

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