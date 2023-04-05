Билл Клинтон заявил, что чувствует себя „ужасно“ из-за того, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

„Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [Украину] согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было оружие“, — сказал Клинтон.

После распада СССР ядерное оружие вывезли с территории Украины. Страна отказалась от ядерного статуса в рамках Будапештского меморандума, который гарантировал безопасность Украины. Меморандум подписали Украина, Россия, США и Великобритания.

Клинтон отметил, что президент РФ Владимир Путин не поддерживает соглашение, гарантировавшее безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Это соглашение Клинтон подписал с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком соответственно.

Билл Клинтон добавил, что украинская сторона боялась отказаться от ядерного оружия, „потому что думала, что это единственное, что защищает их от экспансии России“. „Когда президенту Путину стало удобно, он нарушил это [соглашение] и первым делом захватил Крым. И я чувствую себя ужасно из-за этого, потому что Украина — очень важная страна“, — заявил Клинтон.

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