Как избежать дела о наследстве? Пример волостного старейшины другим наука – не стоит слишком рано задумываться о смерти

Эта история о бывшем депутате Рийгикогу и старейшине одной из волостей Эстонии, который слишком рано задумался о смерти.

Еженедельник Eesti Ekspress заинтересовался этой историей два года назад, до этого не было ни одного случая, чтобы кто-то изъявил желание через суд аннулировать договор о наследовании. Старейшина волости стал первым. Он обещал, что расскажет обо всем, кок только завершится судебное разбирательство.

Судебное постановление вынесено. Судя по судебным решениям, ничто так крепко не связывает людей после расставания, как договор о наследовании.

Ты - мне, я - тебе

Последние двадцать лет уважаемый волостной старейшина состоял в гражданском браке, общих детей у супругов не было. И хотя блестящая на первый взгляд пара официально не была расписана, оба считали, что их любовь будет жить до тех пор, „пока смерть не разлучит их“. Пара жила в доме, принадлежавшем матери мужа, кроме того, вместе они снимали квартиру.

Поскольку оба были не первой молодости, невольно вставал вопрос: где будет жить жена в случае смерти своего гражданского мужа? Не придется ли женщине на склоне лет искать новое жилье?