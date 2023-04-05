Глава КГБ заявил о задержании в Беларуси граждан Польши, стран Балтии и „десятков граждан Украины“

По словам председателя КГБ, в отношении Беларуси „была активизирована разведывательно-подрывная деятельность“.

Среди задержанных за совершение на территории Беларуси агентурных операций есть и граждане стран Балтии, отметил Иван Тертель.

„Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет (речь о якобы белорусских шпионах, задержанных в Польше. — Прим. ред.)“, — заявил Иван Тертель.

Кроме того, рассказал руководитель Комитета госбезопасности, в Беларуси задержаны „десятки граждан Украины“ за „попытки совершения терактов, разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность“.

„КГБ Республики Беларусь имеет контакты со всеми спецслужбами мира. В разной степени они используются. К нам обратилась в том числе украинская сторона с просьбой поменять своих некоторых граждан на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список — не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание“, — подчеркнул он.