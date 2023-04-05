МНЕНИЕ | В России Путина неприкосновенных больше нет

Человек в плаще ошарашенно смотрит прямо на вас сквозь пустую картинную раму. По бокам - два офицера в советской форме, которые эту раму держат. Прекрасно помню эту грустную карикатуру, кажется, в журнале Newsweek, летом 1986 года.

Внук генерала в тюрьме КГБ

Тогда КГБ был задержан и обвинен в шпионаже московский корреспондент другого американского журнала, US News & World Report, Николас Данилофф. Рисунок обыгрывал английский глагол to frame - „взять в рамку“, который также имеет и другое значение - „ложно обвинить“. Как сказали бы сейчас, „подставить“.

„Дело Данилоффа“ (внука генерала Юрия Данилова) было скандальным, но скоротечным. Всего за несколько недель Рональд Рейган и Михаил Горбачев договорились об освобождении журналиста и его выезде из Советского Союза.

Задержание в Екатеринбурге корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его молниеносная доставка в Москву и арест по обвинению в шпионаже - первый случай с иностранным корреспондентом за прошедшие со времени „дела Данилоффа“ 37 лет.

Нет практически никаких сомнений в том, что инициаторы акции против Гершковича, как минимум, знали, что в Кремле ее одобрят. Как максимум - это прямой заказ Путина и его окружения.

В 1986 году расхожей версией ареста Данилоффа была месть КГБ за арест ФБР советского сотрудника ООН Геннадия Захарова, взятого с поличным при передаче секретных американских документов подставному „связному“. Захарова отпустили в СССР, в придачу Горбачев распорядился освободить советского диссидента Юрия Орлова.

Путин, Байден и Лула решат судьбу Гершковича?