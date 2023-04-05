2600 евро в Ида-Вирумаа готовы платить учителю английского с плохим знанием английского?

Один из потенциальных кандидатов на эту должность выложил на своей странице в фейсбуке скриншот с описанием вакансии, что вызвало много шуток среди комментаторов. Кто-то даже посчитал это объявление лучшей иллюстрацией реформы образования, когда учителю необходим идеальный эстонский язык, а вот знания по предмету – уже не так.

Ситуацию корреспонденту RusDelfi разъяснила секретарь школы Елена Кабаева. По ее словам, произошла ошибка: на самом деле уровень английского у кандидата должен быть С1. „Ее уже исправляют (в рекламных объявлениях)“, - заверила нас Кабаева. Также специалист рассказала, что сумму будущей зарплаты педагога они указали примерную, потому что документов, на основе которых они могут обозначить точную зарплату, пока нет. Государство обещает компенсацию учителям с отличным знанием эстонского языка, которые будут работать в Ида-Вирумаа, и с ее учетом получается такая сумма – 2600 евро брутто. Сейчас зарплата учителя – 1749 евро. Кабаева отметила, что учителей они ищут на новый учебный год. Кроме учителя английского языка, им нужен физрук и классный руководитель в начальную школу.