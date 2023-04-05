МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: центристы заигрались с избирателями и зашли в тупик

Случилось то, о чём я писал и предупреждал много раз: Центристская партия оказалась в глубоком кризисе. И виной тому – исключительно позиция руководства партии, вставшей на путь уничтожения идеологии центризма. Я много лет был членом Центристской партии, но покинул её ряды, когда понял, что после реализации силового сценария отставки Эдгара Сависаара началась идейная мутация центризма. Партия погрязла в интригах, бюрократических играх и коммерции. Принципы были принесены в жертву личным интересам, а жажда власти заглушила голос совести.

По сути, Центристская партия превратилась в придаток государственной машины, созданной самими же центристами. Это точный слепок с партии „Единая Россия“, договор о дружбе с которой стал приманкой для русского избирателя центристов. Соблазн использовать административный ресурс ради политических выгод был настолько велик, что создал риски сращивания партийной верхушки с государственной бюрократией. Это особенно ярко проявилось в Таллинне и в Маарду, но имело место и на Тоомпеа.

Многие слышали высказывание английского историка и публициста Джона Дальберг-Актона: „Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно“. Но не все знают, что на это ответил Бернард Шоу: „Власть не развращает людей; но дураки, забравшиеся на вершины власти, развращают власть“. С Центристской партией случилось и то, и другое. Монополия центристов на власть в Таллинне, Маарду, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве привела к катастрофическим последствиям: слово „коррупция“ стало синонимом Центристской партии. Многочисленные скандалы и связанные с ними проверки вынесли на поверхность подкуп, взятки, кумовство, присвоение казённого имущества и массу других непристойных вещей.