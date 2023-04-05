МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: центристы заигрались с избирателями и зашли в тупик(6)
Монополия центристов на власть в Таллинне, Маарду, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве привела к катастрофическим последствиям: слово „коррупция“ стало синонимом Центристской партии, отмечает лидер Избирательного союза „Голос Маарду“, депутат Горсобрания Маарду и предприниматель Николай Дегтяренко в колонке для RusDelfi.
Случилось то, о чём я писал и предупреждал много раз: Центристская партия оказалась в глубоком кризисе. И виной тому – исключительно позиция руководства партии, вставшей на путь уничтожения идеологии центризма. Я много лет был членом Центристской партии, но покинул её ряды, когда понял, что после реализации силового сценария отставки Эдгара Сависаара началась идейная мутация центризма. Партия погрязла в интригах, бюрократических играх и коммерции. Принципы были принесены в жертву личным интересам, а жажда власти заглушила голос совести.
По сути, Центристская партия превратилась в придаток государственной машины, созданной самими же центристами. Это точный слепок с партии „Единая Россия“, договор о дружбе с которой стал приманкой для русского избирателя центристов. Соблазн использовать административный ресурс ради политических выгод был настолько велик, что создал риски сращивания партийной верхушки с государственной бюрократией. Это особенно ярко проявилось в Таллинне и в Маарду, но имело место и на Тоомпеа.
Многие слышали высказывание английского историка и публициста Джона Дальберг-Актона: „Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно“. Но не все знают, что на это ответил Бернард Шоу: „Власть не развращает людей; но дураки, забравшиеся на вершины власти, развращают власть“. С Центристской партией случилось и то, и другое. Монополия центристов на власть в Таллинне, Маарду, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве привела к катастрофическим последствиям: слово „коррупция“ стало синонимом Центристской партии. Многочисленные скандалы и связанные с ними проверки вынесли на поверхность подкуп, взятки, кумовство, присвоение казённого имущества и массу других непристойных вещей.
Как выяснила комиссия по надзору за финансированием партий, Центристская партия активно использовала муниципальные издания и финансируемые из бюджета телеканалы для собственной политической рекламы. В настоящее время в суде рассматривается громкое дело о возможном подкупе Центристской партии бизнесменами, ведущими освоение припортового района Porto Franco. Там случились реальные чудеса, когда мэрия Таллинна сначала выставила бизнесменам счёт на более чем 700 000 евро за право застройки земель коммерческого назначения. Но внезапно земли были переведены в категорию „транспортного использования“, и цена вопроса снизилась до 300 000 евро. И тут же на счёт Центристской партии „упали“ от фирмы бизнесмена-застройщика 120 000 евро. И действующий мэр Таллинна Михаил Кылварт заявляет, что всё было сделано по закону, а о проблемах с финансированием Центристской партии он почти ничего не знает, тем более не ведает, кто давал партии донаты. При этом его однопартиец Яанус Карилайд даёт показания в суде, что Кылварт был в курсе финансовых дел центристов. Но сам Кылварт это горячо опровергает. А шанс из свидетелей перейти в категорию подозреваемых у мэра есть. Что это – драма или комедия? Нет, это просто Центристская партия.
Это партия, которой когда-то доверяло большинство русскоязычных избирателей и немалая часть эстонцев. Блестящими победами в Таллинне центристы были обязаны именно „русским“ районам – Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. Центристская партия уверенно „рулила“ Нарвой и Маарду, задавала тон во всём Ида-Вирумаа. И вот такой позорный результат на выборах в Рийгикогу – 16 мандатов вместо 26. Могло ли быть иначе? Нет.
После того, как Юри Ратас возглавил Центристскую партию, курс, проложенный Эдгаром Сависааром, стал кривым и косым. Когда Ратас перед парламентскими выборами в 2019 г. обещал ни в коем случае не формировать коалицию с EKRE, и тут же после выборов её создал, избиратели центристов были шокированы. Тогда Ратас объяснил, что эта коалиция лучше, чем союз с Партией реформ. И тут же после падения правительства Ратаса-Хельме центристы создают правительство с реформистами. Таким образом Центристская партия перешла в разряд барышни с низкой социальной ответственностью, легко меняющей спутников жизни, но не по любви, а по расчёту. А избиратель отвернулся от центристов.
Но свято место пусто не бывает, и его заняло движение „Вместе“, сказавшее русскоязычному избирателю то, что боялись, не могли и не хотели сказать центристы: „Мы за мир!“. Хотя говорить о „Мире во всем мире“ - это значит заниматься популизмом, ведь от того, пройдет тот или иной депутат в Парламент Эстонии, никак не зависит прекращение военного конфликта между Украиной и Россией. Но в итоге, Центристская партия заигравшись с избирателем с лозунгом „Мы за Вас!“, в результате всех своих многочисленных кульбитов потеряла почти 40% голосов.
Но кризис в Центристской партии продолжается. Предстоит внеочередной съезд, на котором делегаты фактически должны рассмотреть персональный вопрос Юри Ратаса и оценить его ответственность за провал на выборах. Верные традициям внутрипартийных интриг, центристы начали формировать коалиции и создавать группы заговорщиков. Неожиданно для многих в бой за пост председателя партии решил вступить мэр Таллинна Михаил Кылварт. С одной стороны, такое решение вполне обосновано: на прошедших выборах Кылварт получил 14592 голоса, а Ратас – 7672. Мэр-центрист оказался в 2 раза популярнее действующего председателя партии. С другой стороны, именно такая инициатива Кылварта может привести к окончательному размежеванию партии по национальному признаку – на „эстонское“ и „русское“ крыло, потому что мэр Таллинна в основном опирается на поддержку русскоязычных членов партии и не пользуется большой симпатией у эстонцев.
Хотя многие эксперты не исключают, что на самом деле сторонники Юри Ратаса просто готовят Михаилу Кылварту ловушку. Соблазнив перспективами стать лидером Центристской партии, Кылварта втравили в многоходовую операцию, и на кону стоит не должность председателя центристов, а пост мэра Таллинна. Если Михаил Кылварт уступит Ратасу в ходе выборов на съезде партии, то в Горсобрании Таллинна могут поставить вопрос об отставке Кылварта с должности градоначальника. А на смену ему придёт… Юри Ратас. Из 79 городских депутатов русскоязычных не более 18 человек, так что консолидированное голосование „эстонской фракции“ позволит решить любой кадровый вопрос. Тем более вопрос, неочевидным образом, но связанный с противодействием влиянию России. А если Кылварту предъявят подозрение, вопрос в пользу Ратаса решится автоматически. Поживём увидим. А пока…
Пока можно сказать, что Центристская партия оказалась в тупике, из которого выхода нет. Растеряв базовый электорат, центристы могут оказаться в группе нишевых партий и довольствоваться в будущем 10-12% голосов избирателей. Из крупного политического игрока Центристская партия превращается в запасного. А это означает потерю интереса к партии и со стороны избирателей, и со стороны бизнеса, и со стороны возможных политических союзников. Участь незавидная, но закономерная!